Almanya’da yeşil pasaportlu Türk vatandaşına maddi yeterlilik engeli

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Almanya’ya yeşil pasaportuyla seyahat eden devlet memuru Yahya Bilger, Frankfurt Havalimanı’nda beklemediği bir durumla karşılaştı. Alman sınır polisi, maddi yeterliliğinin uygun olmadığı değerlendirmesiyle Bilger’in ülkeye girişine izin vermedi. Yaşadıklarını havalimanında çektiği videoyla paylaşan Bilger, diğer yeşil pasaport sahiplerine de dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

Akrabalarıyla görüşülmesine rağmen ülkeye alınmadı

Yahya Bilger, Almanya’da akrabalarının bulunduğunu ve konaklamasını onların yanında yapacağını sınır polisine anlattığını belirtti. İddiasına göre görevliler, akrabalarıyla telefon üzerinden görüşmelerine rağmen kararlarını değiştirmedi.

Bilger, dönüş bileti ve otel rezervasyonunun bulunmamasının da değerlendirmede etkili olduğunu ifade etti. Almanya’ya girişine izin verilmemesi üzerine pasaportunun polis tarafından alıkonulduğunu ve kendisi hakkında resmi işlem yapıldığını söyledi.

Yeşil pasaport Almanya’ya giriş garantisi sağlamıyor

Schengen bölgesine vizesiz seyahat hakkı tanıyan yeşil pasaport, sınır kontrollerinden muafiyet anlamına gelmiyor. Almanya’ya kısa süreli seyahatlerde vize muafiyeti bulunan yolcuların da ülkeye giriş koşullarını karşılaması gerekiyor.

Alman Federal Polisi’nin bilgilendirmesine göre yolculardan seyahat amaçlarını ve konaklama koşullarını açıklamaları, ayrıca ziyaret süresince ve dönüş yolculuğunda masraflarını karşılayabilecek maddi imkâna sahip olduklarını göstermeleri istenebiliyor.

Almanya seyahatinde hangi belgeler istenebilir?

Sınır kontrolünde yolcuların seyahat planlarını destekleyen belgeleri hazır bulundurması önem taşıyor. İstenen belgeler, seyahatin koşullarına göre değişebilmekle birlikte şunları içerebiliyor:

Gidiş ve dönüş uçak bileti

Otel rezervasyonu veya konaklamayı doğrulayan davet bilgileri

Seyahat masraflarını karşılayabilecek maddi imkânı gösteren belgeler

Geçerli pasaport ve seyahat amacını açıklayan bilgiler

Maddi yeterlilik nakit para, kredi kartı veya konaklama masraflarının karşılandığını gösteren belgelerle açıklanabiliyor.

Yeşil pasaport sahipleri sınır kontrolüne hazırlıklı olmalı

Yahya Bilger’in yaşadığı olay, vizesiz seyahat hakkının ülkeye girişin kesin olarak kabul edileceği anlamına gelmediğini yeniden gündeme taşıdı. Almanya’ya seyahat edecek yeşil pasaport sahiplerinin konaklama, dönüş planı ve masraflarını karşılayabileceklerine ilişkin belgeleri yanlarında bulundurması, sınır kontrolünde yaşanabilecek sorunların önüne geçilmesine yardımcı olabilir.