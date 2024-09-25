Almanya'da Yeşiller partisinin iki genel başkanı istifa etti

Yeşiller partisinin eş genel başkanları Ricarda Lang ve Omid Nouripour, Brandenburg eyaletinde Pazar günü yapılan seçimlerde partinin ağır bir yenilgi almasının ardından istifa etti.

İki genel başkan, Ocak 2022'de bu göreve seçilmişti.

Brandenburg'ta büyük hayal kırıklığını yaşayan Yeşiller, 2019 seçimlerine kıyasla yüzde 6'dan fazla oy kaybemiş ve yüzde 4 civarında oy almıştı. Bu sonuçla yüzde 5'lik barajın altında kalan parti, eyalet meclisine doğrudan vekil de gönderemedi. Parti, bu sonuçla birlikle eyalette koalisyona devam edemiyor.

Aynı zamanda federal hükümet ortağı olan Yeşiller'in bu kararı Alman siyasetini etkilemesi bekleniyor. Federal hükümette koalisyon ortağı olan Başbakan Olaf Scholz'un Sosyal Demokrat Partisi (SPD), Brandenburg'ta seçimleri kazanmış olsa da 1 Eylül'de Thüringen ve Saksonya eyaletlerinde yenilgiye uğramıştı. Her güç eyalette de aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi oylarını artırmış, hatta Thüringen'de birinci olmuştu.

"Yeşillerin yaşadığı en derin krizin kanıtı"

Önceden duyurusu yapılmamış bir basın toplantısı ile istifa kararını duyuran Yeşil eş genel başkanlar, partileri için "yeni bir başlangıç" vurgusu yaptı. Nouripour, Brandenburg seçimlerinde elde edilen sonucun partinin son on yıldır içinde bulunduğu en derin krizin kanıtı olduğunu belirterek "Bu krizi aşmak gerekli ve mümkün. Burada tek başına bir partinin kaderi değil, Avrupa Birliği içerisindeki en büyük sorumluluğa sahip olan Almanya'da gelecekte barış, özgürlük, refah, adalet ve iklim koruma için siyaset yapıp yapılamayacağı sorusu söz konusu. Bunun için değişime ihtiyaç var" dedi.

"Biz bu sorumluluğu üstleniyoruz" diyen Nouripour, son günlerde parti içinde yaptıkları istişareler sonucu yeni bir başlangıca ihtiyaç olduğu sonucuna vardıklarını kaydetti. Nouripour, "Bugün federal yönetim olarak bu muhteşem partinin yönetimini yeni ellere emanet etmenin zamanının geldiğine karar verdik" ifadelerini kullandı.

Yeni bir başlangıcın önünü açtıklarını ancak bunun kolay bir karar olmadığını belirten Ricarda Lang da "Attığımız adım, bu partinin stratejik yeni rotası için bir yapı taşı niteliğinde" dedi. Lang, "Gelecek yılki federal parlamento seçimleri, herhangi bir seçim değildir. Bu seçimlerde ülkemizin ne yöne evrileceğine karar vereceğiz. Kim olduğumuza karar vereceğiz" diye konuştu.

Koalisyon ortakları eleştiri oklarının hedefinde

Yeşiller, Brandenburg'tan önce Saksonya ve Thüringen'deki seçimlerde de beklentileri karşılamadığı için koalisyon ortakları SPD ve Hür Demokrat Parti (FDP) gibi eleştirilerin odağındaydı.

Yeşillerin federal düzeyde bugün alabileceği oy oranı anketlerde yüzde 9,5 civarında seyrediyor. Bu, son yedi yıldır kaydedilen en kötü oran. Yeşiller, 2021 yılında yapılan parlamento seçimlerinde oyların yüzde 14,8'ini almıştı. Mevcut Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck ve Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da Yeşiller partisi üyesi.

15-17 Kasım tarihinde Wiesbaden'da yapılacak Yeşiller parti kurultayında, partinin yeni yönetimi belirlenecek. Federal parlamento seçimleri, 26 Eylül 2025’te yapılacak.

Bir sonraki genel seçimlere ilişkin en büyük endişe aşırı sağcı AfD'nin yükselişi.