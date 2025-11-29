Almanya'dan Avrupa Birliği'ne çağrı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e mektup göndererek, Avrupa'da otomobil üreticilerinin elektrikli araçlara geçişte daha fazla esnekliğe ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Avrupa Komisyonuna 2035'ten itibaren yeni içten yanmalı motorlu otomobillerin yasaklanması planını hafifletmesi için çağrı yapan Alman Başbakan, tedarik zinciri şokları, gümrük vergileri ve yurt dışından gelen sert rekabetle mücadele ederken, maliyetli elektrikli araçlara geçiş sürecindeki otomotiv sektörünün desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Merz, mektubunda, "Hedefimiz, inovasyonu ve endüstriyel değer oluşturmayı tehlikeye atmadan AB'nin iklim koruma hedeflerini karşılayan, teknoloji açısından tarafsız, esnek ve gerçekçi bir CO2 düzenlemesi olmalıdır." ifadesini kullandı.

Almanya Başbakanı Merz, AB'nin yeni benzinli ve dizel otomobil satışının 10 yıl içinde yasaklanması planının, başta Çin olmak üzere Asya'dan gelen sert rekabet ve elektrikli araçların benimsenmesinin beklenenden yavaş olması nedeniyle "gerçekçi olmadığını" savundu.

Alman otomobil lobisi AB'ye baskıdan memnun

Alman Otomobilciler Birliği (VDA), Alman hükümetinin AB'nin benzinli ve dizel motora sahip yeni otomobillerin satışı için belirlenen 2035 son tarihini yumuşatma baskılarını memnuniyetle karşıladı.

VDA Başkanı Hildegard Müller, yaptığı açıklamada, "Bu, otomotiv endüstrisi ve yüz binlerce çalışanı için iyi bir haber." değerlendirmesinde bulundu.

AB Komisyonunun "artık yalnızca iddialı hedefler belirlemekle kalmayıp, aynı zamanda gerçekleri dikkate almasını" isteyen Müller, Komisyonun aynı zamanda büyümeyi, refahı ve istihdamı da koruyabileceğini göstermesi gerektiğini belirtti.

Merz, daha önce, Alman otomobil üreticilerine, 2035 son tarihinin yumuşatılması için elinden gelen her şeyi yapacağına söz vermişti.

Almanya Başbakanı, AB'de yeni benzinli ve dizel otomobil satışının 2035'ten itibaren yasaklanmasının teknik olarak imkansız olduğunu belirterek, "(AB'de) İçten yanmalı motorlar için 2035'te kesin bir sınır olmamalı." ifadesini kullanmıştı.

Alman otomobil endüstrisini korumada "stratejik" bir çıkarları olduğunu vurgulayan Merz, yasağa açıkça karşı çıkmıştı.

AB kararı 2023'te aldı

AB'nin iklim hedefi doğrultusunda yeni otomobillere katı karbon emisyon standartları getirecek yasa, 2023'te Avrupa Parlamentosunda kabul edilmişti. Yasayla, AB üyesi ülkelerde 2035'ten itibaren satılacak yeni bütün otomobil ve hafif ticari araçların sıfır emisyonlu olması şartı koşulmuştu.

Böylece AB ülkelerinde söz konusu tarihten itibaren benzinli ve dizel de dahil içten yanmalı motora sahip yeni otomobil satışı yapılması mümkün olmayacaktı.

Söz konusu yasadan Almanya rahatsız olmuştu. AB Komisyonu, Almanya'yı yasağa ikna etmek için e-yakıtlar olarak bilinen sentetik yakıtlarla çalışan otomobillere yönelik istisna hazırlanacağını açıklamıştı.

Berlin ise AB'nin otomobillerde karbondioksit emisyonlarını azaltma hedeflerini gevşetmesini ve yeni benzinli ve dizel modellerin satışına 2035'te getirilecek yasağın yeniden gözden geçirilmesini istemişti.

10 Aralık'ta karbon emisyon hedefi

AB'nin yürütme organı AB Komisyonu, 10 Aralık'ta otomobil sektörü için güncellenmiş karbon emisyon hedeflerini açıklayacak. AB, eylülde otomobil üreticilerine daha fazla kesinlik sağlamak için planlarının gözden geçirilmesini hızlandıracağını açıklamıştı.

Alman otomotiv sektörü krizde

Öte yandan, Alman otomotiv sektörü, elektrikli araçlara yapılan yatırımların artan maliyetleri, elektrikli araç pazarındaki durgunluk ve Çin rekabeti nedeniyle krizle karşı karşıya bulunuyor.

Tüm bunlar Alman ekonomisinin temel taşı olan sektörün, içten yanmalı motorlu araçlardan elektrikli araçlara geçmeye başlamasını daha da zorlaştırdı. Almanya'nın en önemli ürünü olan otomobilleri üreten otomotiv sektörü, ABD'li ve Çinli rakiplerine karşı zemin kaybediyor.

Bir dönem Alman ekonomisinin belkemiği ve teknolojik yeniliğin sembolü olarak görülen Alman otomotiv sektörü, ekonomik durgunluk, yapısal, teknolojik ve jeopolitik zorluklarla karşı karşıya bulunurken, en önemli otomobil pazarı Çin'de rekabet, ikinci en önemli pazarı ABD'de ise gümrük vergileri karları düşürüyor.