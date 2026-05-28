Almanya'dan CHP sürecine tepki: Kaygı verici

Almanya Dışişleri Bakanlığı, CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı ve polis müdahalelerine ilişkin "kaygı verici" açıklamasını yaptı.

DW'nin aktardığı Alman hükümetinin açıklamasında, mutlak butlan kararıyla CHP yönetiminin değiştirilmesine tepki gösterildi. Açıklamada, demokrasilerde gerekli olan adil siyasi rekabetin ancak partiler arasında eşit koşulların sağlanmasıyla mümkün olabileceği vurgulandı.

Mahkeme kararı sonrası CHP sürecine yakın takip

Bir gazetecinin sorusu üzerine yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Bir demokraside adil siyasi rekabet için partiler arasında eşit koşullarda yarış gerekir. En güçlü muhalefet partisi CHP ve çok sayıda yöneticisinin yargısal süreçler, görevden almalar ve gözaltılarla karşı karşıya kalması kaygı verici ve kritik sorular doğuruyor."

CHP'nin mevcut yönetimini görevden düşüren 21 Mayıs tarihli mahkeme kararının henüz kesinleşmediğine dikkat çekilen açıklamada, CHP'nin Yargıtay'a başvurduğu hatırlatılarak sürecin yakından izlendiği vurgulandı.