Almanya'dan erken seçim kararı! Cumhurbaşkanı Steinmeier duyurdu

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Federal Meclisi feshettiğini ve 23 Şubat 2025'te erken seçim yapılacağını açıkladı.

Steinmeier bir konuşmasında "20. Alman Bundestag'ını feshederek 23 Şubat'ta erken seçim tarihi belirlemeye karar verdim" dedi ve "Almanya'daki siyasi istikrarın değerli bir varlık" olduğunu ekledi.

Erken seçim önemli bir dönüm noktası

Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in, Scholz'un talebi üzerine Federal Meclis'i feshetmesinin ardından 23 Şubat'ta seçime gidilebileceğinin sinyalini vermişti.

Erken genel seçim hem Scholz, hem de partisi Sosyal Demokratlar (SPD) için önemli bir dönüm noktası. Son anketler Hristiyan Demokratların (CDU/CSU) açık ara önde olduğunu, ancak tek başına hükümeti kuracak çoğunluğu elde edemeyeceklerini gösteriyor.

Deneyimli bir siyasetçi olan Scholz ise etkili bir seçim kampanyasıyla partisini yeniden yükselişe geçirmeyi, seçimlerden birinci parti çıkamayacak olsa da SPD'yi yeni dönemde de iktidar ortağı yapmayı hedefliyor.

Favori Başbakan adayı kim?

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 2022'nin başlarında halkın yüzde 73'ünün desteğini alıyordu. Ancak ZDF televizyonunun yaptığı son ankette, seçmenlerin yalnızca yüzde 37'si Scholz'u başarılı bulduğunu belirtti.

Ipsos'un 29 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirdiği anket ise, Scholz'un liderliğinde erken seçim döneminde zorlu bir mücadele olacağını gösteriyor. Ankete katılanların sadece yüzde 10'u, Scholz'un en iyi aday olarak akıllarındaki kişi olduğunu ifade etti.