Almanya'dan Eurofighter satışı için ilk onay

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Almanya’nın Geçici Satış Otoritesi'nin Türkiye’ye Eurofighter savaş uçağı satışı konusunda çalışmalar yapmakla görevlendirdiğini duyurdu.

BBC Türkçe'nin haberine göre, kaynaklar, bu onayın 40 savaş uçağının Türkiye’ye tedarik sürecini hızlandıracağı değerlendirmesini yaptı.

Teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından Türkiye ile Almanya, İngiltere, İspanya ve İtalya’da oluşan Eurofighter konsorsiyumu arasında anlaşmanın müzakere edilmesi öngörülüyor.

Silah satışı konusunda zor ve kapsamlı kriterleri olan Almanya’nın Türkiye ile "güvenlik ve stratejik ortaklık" üzerine yeni bir ilişki zemini oluşturmak istediği, beklenen erken seçimler sonrasında kurulacak hükümetin bu süreci devam ettireceği Ankara’da yapılan değerlendirmeler arasında.

40 adet Eurofighter savaş uçağı gündemdeydi

Türkiye ile Almanya arasında son dönemde artan temaslarda gündeme gelen en önemli konulardan biri Türk Hava Kuvvetleri’nin gereksinim duyduğu 40 adet Eurofighter savaş uçağının satışıydı.

Eurofighter savaş uçağını İngiltere, İspanya ve İtalya ile üreten Almanya, diğer üç ortaktan farklı olarak bu satışa uzun süre karşı çıktı.

Berlin, süreçle ilgili ilk yeşil ışığı geçen ay İstanbul’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Almanya Başbakanı Olaf Scholz’ün ziyaretinden sadece birkaç gün önce verdi. Bu kapsamda İngiltere liderliğinde Türkiye ile Eurofighter satışı konusunda teknik görüşmeler gerçekleştirildi.

Almanya’nın karşı çıkmadığı bu görüşmelerde, hangi uçakların satın alınacağı, uçakların satın alınması durumunda bakımlarının nasıl ve ne sıklıkla gerçekleştirileceği, savaş uçaklarını kullanacak pilotların eğitiminin nasıl sağlanacağı gibi konular ele alındı.

Türkiye, 40 adet yeni üretim Eurofighter satın almak istiyor. Ancak yapılacak görüşmelerde mevcut Eurofighter jetlerden belli bir sayıda tedarik edilmesinin de mümkün olduğu kaydediliyor. Bunların mevcut konsorsiyum ülkelerinin filolarından ikinci el alınabileceği belirtiliyor.

Almanya'dan Türkiye'ye Eurofighter satışı için hızlandırıcı onay

Almanya’dan sürece ilişkin ikinci önemli olumlu adımı ise Milli Savunma Bakanlığı kaynakları kamuoyuna duyurdu. 14 Kasım’da düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında konuyla ilgili soruları yanıtlayan kaynaklar, “Almanya tarafından uçağın satışına yönelik Geçici Satış Otoritesi'nin görevlendirilmesine onay verilmiştir. Bu hususun tedarik sürecini hızlandıracağı değerlendirilmektedir” açıklamasını yaptılar.

Aynı kaynaklar, Eurofighter uçaklarının tedarikine yönelik teknik seviyedeki çalışmalara devam edildiğini de kaydettiler.

Savunma Bakanı Yaşar Güler de 12 Kasım’da, Türkiye’nin 40 adet Eurofighter Typhoon almak istediğini belirtirken, "Almanya çok uzun zamandır direniyor vermemek için ama sonunda yine NATO'daki dostlarımız İngiltere'dir, İtalya'dır, İspanya'dır, bunların da olumlu katkılarıyla Almanya da en son olumlu cevap verdi" demişti.

Alman yasalarına göre, savaşta kullanabilecek silahların satışı vaka bazında değerlendiriliyor ve her satış işlemi için ayrı lisans veriliyor.

Eurofighter satışının da bu kapsamda olduğu ve teknik görüşmelerin tamamlanmasının ardından hükümetin gerekli onayı verme sürecini yürüteceği kaydediliyor.