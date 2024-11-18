Almanya'dan Facebook veri ihlaline karşı tazminat kararı

Alman yargı sistemindeki en yüksek dereceli mahkeme olan Almanya Federal Mahkemesi (BGH), Facebook'taki kapsamlı veri ihlalinin ardından tazminat taleplerine ilişkin yaşanan anlaşmazlıkta, ihlalden etkilenen kullanıcıların haklarını güçlendirecek karara imza attı.

BGH, isimlerin, ülkelerin, cinsiyetlerin ve telefon numaralarının izinsiz olarak internette dağıtılmasının, etkilenenlerin tazminat talep etmesine yol açan maddi olmayan bir zarar teşkil edeceğini belirtti.

Mahkeme, bunun gerçekleşmesi için kişinin çevrim içi verileri üzerindeki kontrolünü kaybetmesinin yeterli olduğunu ve belirli mali kayıpları kanıtlamak zorunda kalmadan tazminat için gerekçe oluşturduğuna karar verdi.

Almanya'daki binlerce Facebook kullanıcısı, bilinmeyen üçüncü tarafların telefon numaralarını tahmin ederek kullanıcı hesaplarına erişebilmesinin ardından verilerinin yeterince korunmadığı gerekçesiyle Facebook'un sahibi Meta'ya dava açmıştı.

Bir alt mahkeme olan Köln Yüksek Bölge Mahkemesi, Alman Facebook kullanıcılarının arkadaş arama özelliği aracılığıyla toplanan bilgilerinin, 2021'de çevrim içi olarak dağıtılmasından kaynaklanan tazminat talebini prensip olarak reddetmişti.

Davada 1000 avro tazminat talep edilirken, BGH bunun yüksek olduğunu ifade ederek, mali kayıp kanıtı olmaksızın yaklaşık 100 avronun yeterli olacağını belirtti.

BGH'nin öncü kararının ardından Köln Yüksek Bölge Mahkemesinde söz konusu tazminat talebinin yeniden incelenmesi gerekecek.

BGH, alt mahkemenin Facebook'un kullanım koşullarının şeffaf ve anlaşılır olup olmadığını ve kullanıcıların verilerinin kullanılmasına rıza gösterip göstermediğini belirlemesi gerektiğini vurguladı.

BGH'nin bugünkü söz konusu kararı, Alman mahkemelerinde bekleyen 6 binden fazla dava için önem taşıyor.

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta daha önce, veri sızıntısından etkilenen Facebook kullanıcılarının herhangi bir somut zarar kanıtlayamadıkları gerekçesiyle tazminat ödemeyi reddetmişti.

2018 ve 2019 yıllarında dünya çapında 531 milyon kullanıcının verileri yasa dışı elde edilirken, Almanya'da yaklaşık 6 milyon kişi bundan etkilenmişti.