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Almanya'dan 'Filistin' açıklaması: Gündemde yer almamaktadır

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, "Filistin’i tanımak şu an için Almanya’nın gündeminde değil" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi
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Almanya'dan 'Filistin' açıklaması: Gündemde yer almamaktadır
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Almanya Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, yazılı açıklamasında Başbakan Friedrich Merz’in bugün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Kornelius, görüşmede Merz’in Gazze Şeridi’ndeki insani krizden duyduğu derin endişeyi dile getirdiğini belirtti.

"Daha kapsamlı önlemlere sahip adımların izlenmesi gereklidir"

Netanyahu’dan, ateşkesin derhal sağlanması için elinden gelen her şeyi yapmasını isteyen Merz, İsrail Başbakanı’ndan Gazze’de açlık çeken sivil halka acil olarak insani yardım ulaştırılmasını talep etti. Alman Başbakan, yardımın halka hızlı, güvenli ve gerekli miktarda ulaştırılması gerektiğini vurgularken, "İsrail hükümeti tarafından açıklanacak daha kapsamlı önlemlere sahip adımların izlenmesi gereklidir" dedi.

Merz ayrıca Almanya’nın bölgedeki gelişmeleri yakından takip edeceğini belirtirken, Almanya, İngiltere ve Fransa’dan oluşan E3 ülkelerinin ve diğer Avrupalı ortaklarının, ABD ve Arap ülkeleri ile görüşmeler gerçekleştirerek ülkesinin gelecek günlerde Gazze’deki durumun iyileştirilmesine nasıl katkıda bulunabileceğine karar vereceğini duyurdu.

"Berlin’in gündeminde yer almamaktadır"

Merz, Netanyahu ile görüşmesinde "Filistin devletinin tanınması şu anda Berlin’in gündeminde yer almamaktadır. Alman hükümeti, bunu iki devletli çözümün gerçekleştirilmesi yolunda atılacak son adımlardan biri olarak görmeye devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

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