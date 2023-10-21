Almanya'dan Gazze Şeridi'ne yeni yardım paketi

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, "Kahire Barış Zirvesi"nde konuştu.

İsrail-Filistin çatışmalarına değinen Baerbock, "Hamas'a karşı mücadele, Gazze'deki masum erkek, kadın ve çocukların insani durumu mümkün olan en üst düzeyde dikkate alınarak yürütülmelidir." dedi.

Baerbock, Gazze Şeridi'nde acı çeken nüfusa daha fazla destek sağlama çağrısında bulunarak, Gazze için 50 milyon euro daha göndereceklerini ifade etti.

İnsani yardım malzemelerinin Mısır'ın Refah kapısından Gazze'ye ulaşabilmesinin çok önemli bir adım olduğunu vurgulayan Baerbock, Mısır hükümetine, ABD ve Birleşmiş Milletler'e (BM) bu konudaki çabalarından dolayı teşekkür ederek, "Ancak acıyı hafifletmek için daha fazla yardıma ihtiyaç duyulacağını biliyoruz." ifadesini kullandı.

Baerbock, bölgenin her yerinde korkunç bir insani acı ve korku görüldüğünü aktararak, "Çok açık konuşayım, hiç şüphe yok ki, tüm sivillerin hayatları aynıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Alman Bakan, Almanya için İsrail devletinin güvenliğinin tartışılamayacağını da vurguladı. Baerbock, hem İsraillilerin hem de Filistinlilerin iki bağımsız devlette barış içinde ve güvenli bir şekilde yan yana yaşamasına olanak tanıyacak yeni bir barış sürecine ihtiyaç olduğunu söyledi.