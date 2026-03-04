Almanya'dan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi kararı

Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, Almanya’nın Fransa, İtalya ve Yunanistan gibi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne askeri destek verip vermeyeceğine ilişkin soruya yanıt verdi. Kornelius, hükümetlerinin şu aşamada böyle bir askeri destek planı bulunmadığını belirterek, NATO bölgesini de kapsayan bölgesel güvenlik çerçevesinde gerekli tedbirlerin alındığını ifade etti.

Baf Havalimanı geçici olarak boşaltılmıştı

Almanya'nın bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiğinin altını çizen Kornelius, GKRY'ye yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısı konusunda temas halinde olduklarını aktardı.

Kornelius, ilgili tarafları ve özellikle İran'ı, bu çatışmayı Avrupa topraklarına yaymamaları konusunda uyaran diğer Avrupalı ortakların uyarılarına da katıldığını sözlerine ekledi.

Güney Kıbrıs'taki İngiltere'ye bağlı egemen üslere İHA çarpması ve üslere yönelen İHA'ların savaş uçakları ile vurulmasının ardından GKRY'deki güvenlik seviyesi üst düzeye çıkarılarak, Baf Havalimanı geçici olarak boşaltılmıştı.