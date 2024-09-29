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Almanya'dan ilginç karar! "Nehirden denize" sloganını söyleyene vatandaşlık vermeyecek

Almanya ilginç bir karara imza attı. Filistin'e destek amacıyla kullanılan "Nehirden denize" sloganını sosyal medyada paylaşanların, beğenenlerin ve yorum yapanların Alman vatandaşlığı alamayacağı bildirildi.

Haber Merkezi
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Almanya'dan ilginç karar! "Nehirden denize" sloganını söyleyene vatandaşlık vermeyecek
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Kuzey Almanya Radyo ve Televizyon (NDR) Kurumunun haberinde, "Nehirden denize" sloganını sosyal medyada kullananların, beğenenlerin ve yorumlayanların Alman vatandaşı olamayacağı kaydedildi.

Slogan 1960'lı yıllara dayanıyor

Haberde, İçişleri Bakanlığının Alman vatandaşlığına geçecekler için hazırladığı yönetmelikte "Nehirden denize" sloganı gerekçe gösterilerek vatandaşlık verilmeyeceğinin belirtildiği aktarıldı. "Nehirden denize" sloganının geçmişi 1960'lı yıllara dayanıyor.

O dönemde Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) tarafından kullanılan slogan Filistin'in Ürdün (Şeria) Nehri'nden Akdeniz'e, yani İsrail topraklarına kadar tamamen özgürleştirilmesinin amaçlandığını ifade ediyor. Almanya'da çifte vatandaşlık yasası 27 Haziran'da yürürlüğe girmişti.

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