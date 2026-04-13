Almanya’dan İran savaşı önlemi: Akaryakıtta vergi indirimi, çalışanlara bin euro prim desteği

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, hükümetin dizel ve benzindeki enerji vergilerini iki ay boyunca litre başına yaklaşık 17 cent düşüreceğini açıkladı.

ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan İran savaşı tüm dünyada enerji fiyatlarını etkilemeye devam ederken hükümetler krize karşı çeşitli önlemler alıyor.

DW Türkçe'de yer alan habere göre Merz, pazartesi sabahı yaptığı açıklamada petrol şirketlerinin bu indirimi tüketicilere yansıtması gerektiğini söyledi.

Litre başına 17 centlik indirimle yaklaşık 1,6 milyar euroluk bir rahatlama sağlanması hedefleniyor.

Çalışanlara 1000 euroya kadar prim

Buna ek olarak, işverenler bu yıl içinde çalışanlarına bin euroyu bulan vergi ve harçtan muaf bir yardım primi ödeyebilecek. Ortaya çıkacak vergi geliri açığını telafi etmek için de tütün vergisi en erken bu yıl artırılacak.

Merz, bu reformların "acil gerekli çok sayıda reform projesinin başlangıcı olduğunu" söyledi.

Başbakan yeni düzenlemeyi, hükümet ortakları Hıristiyan Sosyal Birlik'in (CSU) başkanı Markus Söder ile Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) eş başkanları Lars Klingbeil ve Bärbel Bas ile yaptığı toplantının ardından duyurdu.

Koalisyon komitesinin aldığı diğer kararlar arasında, sağlık sigortasında kapsamlı bir reform ve emeklilik sisteminde yakın zamanda yapılacak bir reform için uzmanların önerilerinin uygulanması yer alıyor. Otomotiv sektörünün de güçlendirilmesi planlanıyor.

Muhalefetten tepki

Koalisyon hükümetinin akaryakıt fiyatlarına yönelik planladığı geçici vergi indirimine muhalefet "geç bir karar olduğu" gerekçesiyle tepki gösterdi.

Sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) Eş Başkanı Alice Weidel, Başbakan Friedrich Merz'in açıkladığı vergi indiriminin "yetersiz" olduğunu belirtti.

Weidel, X platformunda yaptığı açıklamada, indirimin İran'daki savaşın başlamasından altı hafta sonra gündeme geldiğini ifade ederek bunun "çok geç" olduğunu savundu.

Weidel, "Vatandaşlar ve işletmeler, benzin fiyatlarında kalıcı bir rahatlama için karbondioksit vergisinin kaldırılmasına ve enerji ile katma değer vergilerinin düşürülmesine ihtiyaç duyuyor" değerlendirmesinde bulundu.