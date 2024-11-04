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Almanya'dan İsrail'e tepki: Sorumluluklarınızı yerine getirin

Almanya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) faaliyetlerine son verme kararına ilişkin, “İsrail hükümetini acilen uluslararası hukuk çerçevesindeki sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz” açıklaması yaptı.

Haber Merkezi
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Almanya'dan İsrail'e tepki: Sorumluluklarınızı yerine getirin
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Almanya'dan, İsrail'in UNRWA faaliyetlerine son verme kararına tepki geldi. Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Malzeme eksikliğinin çaresiz ve dayanılmaz bir duruma yol açtığı Gazze Şeridi'nin kuzeyine daha fazla insani yardım girmesine izin verilmelidir” denildi.

"Sorumlulukları yerine getirin"

İsrail'in savunma hakkına da vurgu yapılan açıklamada, Netanyahu hükümetine “İsrail hükümetini acilen uluslararası hukuk çerçevesindeki sorumluluklarını yerine getirin” çağrısı yapıldı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, İsrail'in  UNRWA ile 1967'den bu yana ilişkilerini düzenleyen anlaşmayı iptal ettiğini BM'ye resmen bildirdiği belirtilmişti.

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