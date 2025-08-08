Almanya'dan kritik İsrail kararı: Askıya aldı

  1. Ekonomim
Almanya Başbakanı, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki operasyonları artırma planının ardından, Gazze Şeridi'nde kullanılabilecek silahların İsrail'e ihracatının askıya alındığını duyurdu.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail'e silah ihracatını Gazze'de kullanılmasını önlemek amacıyla askıya aldıklarını açıkladı.

Almanya Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada:

"İsrail kabinesi tarafından kararlaştırılan, İsrail ordusunun Gazze'de daha sert hareket etmesi kararı, Alman hükümetinin 'Hamas'ı silahsızlandırmak ve rehineleri kurtarmak' hedeflerinin gerçekleştirilmesine nasıl yardımcı olacağını anlamasını giderek zorlaştırıyor. Bu koşullar altında, Alman hükümeti bir sonraki duyuruya kadar Gazze Şeridi'nde kullanılabilecek askeri teçhizatın ihracatına izin vermeyecek”

Açıklamada ayrıca, “Alman hükümeti, Gazze Şeridi'ndeki sivil halkın çektiği acıların devam etmesinden derin endişe duyuyor ve İsrail hükümetine Batı Şeria'yı ilhak etmek için herhangi bir adım atmamasını şiddetle tavsiye ediyor” denildi.

