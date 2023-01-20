Almanya'dan Leopard tanklarıyla ilgili açıklama

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Almanya'da, ABD'nin Ramstein üssünde düzenlenen Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı çerçevesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, burada Ukrayna'ya Leopard tanklarının olası tedariki konusunun görüşüldüğünü ifade etti.

Leopard tanklarının Ukrayna'ya sağlanması konusunda tek bir görüşün bulunmadığını ve Almanya'nın buna engel olduğu izleniminin de doğru olmadığını belirten Pistorius, şöyle konuştu:

"Tedarik edilmesi için iyi sebepler var, buna karşı da iyi nedenler var. Neredeyse bir yıl süren savaşın genel durumu göz önüne alındığında tüm artı ve eksilerin çok dikkatli şekilde tartılması lazım. Bu değerlendirme birçok müttefik tarafından paylaşılıyor, bu görüşmelerde açık bir şekilde ortaya çıktı. Elbette diğerleri de var. Bugün hiçbirimiz Leopard tanklarıyla ilgili kararın ne zaman verileceğini ve nasıl olacağını söyleyemeyiz."

Pistorius, ancak karar alındığında hızlı hareket etmek gerektiğini belirterek "Olumsuz karar alındığında hiçbir şey yapmanız gerekmiyor. Olumlu olduğunda hızlı davranmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Boris Pistoruis, bu yüzden bugün Almanya Savunma Bakanlığına Leopard tanklarıyla ilgili bir tetkik yapılması talimatını verdiği bilgisini paylaştı.

Diğer ülkelerin Leopard tanklarını Ukrayna'ya vermek istemesinin hatırlatılması üzerine de Pistorius, "İhracat izni verilmesi konusu istişare edildi ancak karar alınmadı." dedi.

Leopard tankları

Almanya'nın ürettiği Leopard tankları, Danimarka, Finlandiya, Yunanistan, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İsveç, İspanya, Çekya, Türkiye ve Macaristan gibi AB ve NATO ülkelerinde bulunuyor.

Dünya çapında çeşitli ordularda hizmet veren yaklaşık 2 bin 670 adet Leopard 2 tankı mevcut. Yaklaşık 64 ton ağırlığındaki Leopard tankları saatte 70 kilometre hıza kadar ulaşabiliyor, 120 milimetrelik yivsiz top namlusuyla 5 bin metreye kadar hedefleri vurma gücüne sahip.

Polonya ve Finlandiya gibi Avrupalı müttefikler, Ukrayna'ya bu tankları göndermeye hazır olduklarını ve Berlin'in onayını beklediklerini ifade etmişti. Ancak Leopard tankları Almanya'da üretildiği için Ukrayna gibi başka ülkelerde kullanılması için Almanya’nın onayının alınması gerekiyor.