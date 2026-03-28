Almanya'dan müttefiklerine sert İran eleştirisi: ABD ve İsrail'in stratejisi başarıya ulaşmaz

Küresel diplomasinin merkez üssü haline gelen Almanya, Başbakan Friedrich Merz’in son açıklamalarıyla uluslararası arenada adeta bir deprem yaşatıyor. Müttefikleri ABD ve İsrail’in İran eksenli askeri operasyonlarını doğrudan hedef alan Berlin, mevcut politikaların kalıcı bir çözüm üretmekten uzak olduğunu vurguladı. Bu çıkış, Avrupa’nın savunma ve dış politika dengelerinde yeni bir "gerçekçilik" dönemine girdiğinin en net sinyali olarak değerlendiriliyor.

Stratejik boşluk ve Afganistan uyarısı

Merz, ABD ve İsrail'in askeri operasyonlarının her geçen gün daha karmaşık bir hal aldığını ancak somut bir sonuç üretmediğini ifade etti. Operasyonların başarıya ulaşacağına dair ciddi şüpheleri olduğunu dile getiren Başbakan, "İsrail ve Amerika'nın yaptıklarının gerçekten başarıya ulaşacağına ikna olmuş değilim" diyerek müttefikleriyle arasındaki stratejik görüş ayrılığını ilk kez bu kadar net ortaya koydu. Özellikle "rejim değişikliği" hedeflerine atıfta bulunan Merz, geçmişteki başarısız Afganistan tecrübesini hatırlatarak bölgedeki askeri müdahalelerin uzun vadeli bir istikrar getiremeyeceğini savundu.

Ekonomik çarklar ve enerji güvenliği

Merz’in analizinin sadece askeri değil, küresel ticaret yollarını koruma odaklı bir derinliği de bulunuyor. Bölgedeki çatışmaların dünya ticaretinin ana damarlarından biri olan Hürmüz Boğazı üzerindeki riskleri de gündeme taşındı. Küresel ekonomide dönen bu devasa çarkın durmaması gerektiğini vurgulayan Berlin, çatışmalar sonrası boğazın güvenliği için uluslararası bir yetki çerçevesinde Almanya'nın da aktif rol alabileceği bir yapı önerdi. Bu teklif, Berlin'in sadece eleştiren değil, enerji güvenliğinin merkezinde bir aktör olmak istediği yönündeki hamlesi olarak okunuyor.

Avrupa diplomasisinde yeni realizm

Bu sert çıkış, Berlin’in Washington ve Tel Aviv ile olan ilişkilerinde yeni bir döneme girdiğini gösteriyor. Pazarın ulaştığı bu finansal hacim ve enerji yollarının güvenliği, artık sadece bir askeri operasyon meselesi olmaktan çıkmış durumda. Almanya yönetimine göre bu alandaki belirsizlik, orta ölçekli birçok ülkenin milli gelirini ve enerji güvenliğini tehdit edecek bir boyuta ulaşıyor.