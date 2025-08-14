  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Almanya'dan, NATO'nun Ukrayna'ya yeni destek programına 500 milyon dolarlık katkı
Takip Et

Almanya'dan, NATO'nun Ukrayna'ya yeni destek programına 500 milyon dolarlık katkı

Almanya, diğer müttefikleriyle NATO'nun "Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi" (PURL) kapsamında 500 milyon dolar değerinde askeri yardım paketini finanse etmeye hazır olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Almanya'dan, NATO'nun Ukrayna'ya yeni destek programına 500 milyon dolarlık katkı
Takip Et

Almanya Savunma Bakanlığı'ndan "PURL" programına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Almanya'nın, diğer müttefikleriyle PURL kapsamında toplam değeri 500 milyon dolara ulaşan ilk kapsamlı askeri yardım paketlerinden birini finanse etmeye hazır olduğu belirtildi.

ABD'ye Ukrayna'ya silah ve mühimmat sağlamayı sürdürme isteğinden dolayı teşekkür edilen açıklamada, Almanya'nın, bu girişime katılma kararıyla Ukrayna'ya desteğini önemli ölçüde güçlendirdiği vurgulandı.

Açıklamada, hükümetin, ayrıntılar konusunda NATO ve müttefiklerle yakın istişare halinde olduğu kaydedildi.

"Almanya, Ukrayna'ya askeri yardımda bulunan en büyük Avrupa ülkesidir"

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Almanya'nın diğer müttefikleriyle birlikte ABD silahları ve ekipmanlarının Ukrayna'ya tedariğini içeren NATO'nun "Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi" (PURL) programı kapsamında 500 milyon dolar değerinde askeri yardım paketini finanse etmeye hazır olduğunu duyurması üzerine Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

Bu hamlesi için Berlin hükümetine teşekkür eden Rutte, "Almanya, Ukrayna'ya askeri yardımda bulunan en büyük Avrupa ülkesidir ve bu duyuru, Ukrayna halkının özgürlüğünü ve egemenliğini savunmasına yardımcı olma taahhüdünü bir kez daha vurgulamaktadır." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna konusunda 15 Ağustos'ta Alaska'da yapacağı görüşme öncesinde, Rusya ile Ukrayna arasında adil ve kalıcı bir barışa ulaşmanın yolları hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere çevrimiçi "Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi" dün yapılmıştı.

Polonya Başbakanı Tusk: Avrupa'nın, Trump'ı Rusya'ya güvenilemeyeceğine ikna etmesi en önemli şeyPolonya Başbakanı Tusk: Avrupa'nın, Trump'ı Rusya'ya güvenilemeyeceğine ikna etmesi en önemli şeyDünya
Brezilya Devlet Başkanı Lula'dan ABD'ye insan hakları tepkisiBrezilya Devlet Başkanı Lula'dan ABD'ye insan hakları tepkisiDünya

 

Dünya
Putin ile Trump'ın Alaska'daki buluşması iki liderin 4. zirvesi olacak
Putin ile Trump'ın Alaska'daki buluşması iki liderin 4. zirvesi olacak
Trump-Putin görüşmesinin saati belli oldu
Trump-Putin görüşmesinin saati belli oldu
Melania Trump'tan Hunter Biden'a 1 milyar dolarlık dava tehdidi
Melania Trump'tan Hunter Biden'a 1 milyar dolarlık dava tehdidi
Hollanda'da sıcak hava balonu yere çakıldı: 1 kişi hayatını kaybetti
Hollanda'da sıcak hava balonu yere çakıldı: 1 kişi hayatını kaybetti
İspanya'da orman yangınları nedeniyle 10 binden fazla kişi tahliye edildi
İspanya'da orman yangınları nedeniyle 10 binden fazla kişi tahliye edildi
Japonya'dan Çin'e karşı Bayraktar TB2 planı
Japonya'dan Çin'e karşı Bayraktar TB2 planı