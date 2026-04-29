Almanya'dan savunmaya tarihi bütçe: Taslak onaylandı

Almanya Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu 2027 yılı federal bütçesi ile 2030 yılına kadar uzanan mali planın temel parametrelerini kabul etti.

Toplam 196,5 milyar avroluk yeni borçlanma öngören bütçede, savunma harcamalarının Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) içindeki payının yüzde 3,1’e yükseltilmesi planlanıyor.

Onaylanan 2027 taslağı, bir önceki yıla göre yüzde 3,6 artışla toplam 543,3 milyar avroluk harcama öngörüyor.

Bütçenin merkezinde, jeopolitik risklere karşı savunma kapasitesini artırma hedefi yer alıyor. Ukrayna'ya destek ve özel fonlar dahil edildiğinde toplam savunma harcamaları 144,9 milyar avroya ulaşacak. Bu rakamın 2030’da GSYH’nin yüzde 3,7’sine, NATO hedefleri doğrultusunda ise 2035’e kadar yüzde 5’ine çıkarılması hedefleniyor.

Almanya, yıllardır ihmal edilen altyapısını modernize etmek için 118,5 milyar avroluk rekor bir yatırım paketi hazırladı. Altyapı ve İklim Fonu, ulaştırma, dijitalleşme ve sağlık alanında modernizasyonuna odaklanacak.

Rekor düzeydeki borçlanmaya rağmen bütçede disiplini sağlamak adına bakanlıklara sıkı tasarruf hedefleri getirildi. Sosyal yardımlar, emeklilik sistemi ve sağlık reformu üzerinden milyarlarca avroluk tasarruf planlanıyor. Alkol ve tütün ürünlerine ek vergiler ve kripto varlıkların vergilendirilmesi ve vergi kaçakçılığıyla daha etkin mücadele planlanıyor.

"İstihdamı korumak ve ekonomik büyümeyi sağlamak temel önceliğimiz"

Maliye Bakanı Lars Klingbeil, söz konusu bütçeye ilişkin düzenlediği basın toplantısında, önceliklerinin istihdamı korumak ve ekonomik büyümeyi güvence altına almak olduğunu vurguladı.

Küresel ölçekteki belirsizlik ve kriz ortamında bu kararların planlama güvenliği sağladığını anlatan Klingbeil, "Temel önceliğimiz mevcut istihdamı korumak, yenilerini oluşturmak ve ekonomik büyümeyi güvence altına almaktır. Bu bütçe, Almanya’yı daha güçlü ve krizlere karşı daha dayanıklı kılacak reformlara odaklanmaktadır." dedi.

Klingbeil, yatırım açığını kapatmanın ve ülkeyi dış tehditlere karşı korumanın "politik bir zorunluluk" olduğunu belirterek, 2027'nin rekor yatırım yılı olacağını ifade etti.

İş dünyasından eleştiriler

Öte yandan, bütçe taslağı hem iş dünyasından hem de muhalefetten sert eleştiriler aldı. Sanayi ve Ticaret Odaları (DIHK) bütçenin ekonomik yenilenme için net bir rota çizmediğini savunurken, muhalefetteki Yeşiller Partisi bütçenin "pamuk ipliğine bağlı" olduğunu ileri sürdü.

Ayrıca sosyal yardım kuruluşları, ihtiyaç sahiplerine yönelik harcamalarda yapılacak kesintilerin risklerine dikkati çekti.

Temmuz ayında kabine tarafından son hali verilecek olan taslak, eylül ayında Federal Meclis’te görüşülmeye başlanacak.