Almanya'dan şok görüntüler: İslam karşıtı gruba bıçaklı saldırı

Alman polisi, olayın saat 11:30 sularında meydana geldiğini açıkladı. Ancak saldırı sırasında yaralananların sayısına ve durumuna dair bilgi verilmedi. Bununla birlikte yaralananlardan birinin polis memuru olduğu belirtildi.

Kendisini "İslam eleştirmeni" bir gazeteci olarak tanımlayan İslam karşıtı blog yazarı Michael Stuerzenberger, Almanya'nın doğusundaki şehirlerde düzenli yürüyüşler yapan PEGIDA hareketi dahil İslam karşıtı çok sayıda aşırı sağcı örgütün üyesi olarak tanınıyor.

Saldırganın kimliği henüz açıklanmadı. Saldırı sonrası, Mannheim'ın merkezinde yer alan Marktplatz, polis tarafından güvenlik çemberine alındı.