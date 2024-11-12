Almanya'dan sonra Hollanda da sınır kontrollerine başlıyor

Almanya'nın ardından Hollanda da tüm kara sınırlarında kontrollere başlıyor. Hollanda'nın tüm kara sınırları, AB içinde serbest dolaşım bölgesi olan Schengen ülkelerinden oluşuyor.

Hollanda Göç Bakanlığından yapılan açıklamada 9 Aralık'ta başlayacak uygulama kapsamında bazı Schengen ülkelerinden uçuşlara da kontroller getirileceği bildirildi. Sınır kontrolleri ilk etapta altı aylığına yürürlükte olacak.

Hollanda'da geçen yıl düzenlenen seçimleri aşırı sağcı Geert Wilders'in Özgürlük Partisi kazanmış, Wilders koalisyon hükümetinin önünü açabilmek için başbakanlıktan feragat etmişti. Wilders'in partisi öncülüğünde kurulan sağ hükümet, göçü sınırlandırmaya yönelik kapsamlı bir paket açıklamıştı.

İltica yasalarını da sertleştirmek isteyen hükümet, sınır dışıları kolaylaştırmak için Suriye'nin bazı kesimlerini güvenli bölge ilan etmeyi ve sığınmacıları bu bölgelere göndermeyi planlıyor. Hükümetin planı, mülteci statüsü bulunmayan kişilerin daha hızlı bir şekilde sınır dışı edilmesini, ikamet izni olanların ise prefabrik konteyner evler gibi daha mütevazı yerlerde barındırılmasını öngörüyor. Planın hayata geçirilebilmesi için parlamentonun iki kanadının da onayı gerekiyor.

Sınıra mobil ekipler konuşlandırılacak

Özgürlük Partili Göç Bakanı Marjolein Faber, sınır polisinin "yasa dışı göç ve göçmen kaçakçılığı"na karşı mobil ekipler konuşlandıracağını, sınırlardaki özel araç trafiği ve kamyon taşımacılığının mümkün olduğu kadar az bir şekilde etkilenmesine çalışılacağını söyledi.

Başlangıçta uygulamanın Kasım ayında yürürlüğe sokulması planlanmış, ancak sınır bölgesindeki belediyelerin sert tepkisiyle karşılaşılmıştı. Belediyelerin ortak bildirisinde plan "zarar verecek bir gelişme" diye nitelenmiş ve Almanya'nın yürürlüğe soktuğu kara sınırı kontrollerinin hâlihazırda yoğun trafiğe ve kazalara neden olduğuna dikkat çekilmişti. Nakliye şirketleri de gecikmeler nedeniyle yaşanan maliyet artışlarına işaret etmişti.

Almanya da 16 Eylül'de ilk etapta altı aylığına geçerli olmak üzere tüm kara sınırlarında kontroller başlatmıştı.