Almanya'dan Türk iş insanlarına vize kolaylığı: Kapsam genişletiliyor

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Almanya, Türk iş insanlarının uzun süren vize işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla uyguladığı özel prosedürde kapsam değişikliğine hazırlanıyor. Kuzey Ren-Vestfalya Başbakanı Hendrik Wüst ile Almanya Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Serap Güler, İstanbul'daki ekonomi konferansında uygulamanın genişletileceğini açıkladı.

Yaklaşık 400 şirket yararlanıyor

Almanya, Ağustos 2025'ten bu yana belirli kriterleri karşılayan ve güvenilirliği kabul edilen Türk şirketleri için özel bir vize prosedürü uyguluyor. Şimdiye kadar yaklaşık 400 şirketin yararlandığı sistemin daha fazla firmayı kapsayacak şekilde genişletilmesi planlanıyor.

DEİK üyeleri de kapsama alınacak

Yeni düzenlemede özellikle Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) üyesi şirketlerin yanı sıra Almanya ile ekonomik bağlantıları bulunan Türk firmalarının da sisteme dahil edilmesi hedefleniyor. Böylece Almanya ile düzenli ticari ilişkileri bulunan daha fazla Türk şirketinin vize süreçlerinin kolaylaştırılması amaçlanıyor.

NRW'de 1.300 Türk şirketi bulunuyor

Türk şirketlerinin Almanya'daki ekonomik varlığında Kuzey Ren-Vestfalya önemli bir konumda bulunuyor. Eyalette yaklaşık 1.300 Türk şirketinin faaliyet gösterdiği belirtiliyor. Bu sayı, Almanya'daki eyaletler arasında en yüksek rakam olarak öne çıkıyor.

Vize süreçlerinin iş dünyasına etkisi

Hendrik Wüst, mevcut vize işlemlerinin uzun ve zahmetli olmasının şirketler arasındaki iş birliklerini yıllardır yavaşlattığını ifade etti. Wüst, daha fazla Türk şirketinin Almanya'daki ticari faaliyetlerini daha güvenilir biçimde planlayabilmesinin yeni yatırımlar ve ekonomik ortaklıklar açısından zemin oluşturacağını belirtti.

Yeni uygulamayla daha fazla şirket hedefleniyor

Almanya'nın planladığı genişleme ile özel vize prosedürünün mevcut şirketlerin ötesine taşınması amaçlanıyor. Özellikle DEİK üyeleri ve Almanya ile ekonomik ilişkileri bulunan Türk şirketlerinin sisteme dahil edilmesiyle iki ülke arasındaki ticari bağlantıların kolaylaştırılması hedefleniyor.