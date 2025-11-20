Almanya’dan Ukrayna’ya uzun menzilli füze desteği

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, başkent Berlin'de İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile ortak basın toplantısı düzenledi. Merz, burada yaptığı açıklamada, uzun zamandır teknik olarak uzun menzilli ateşleme olarak adlandırdıkları projeleri uygulamak için Ukrayna hükümetiyle yoğun şekilde çalıştıklarını belirtti.

Merz, “Ukrayna ordusu bu tür silah sistemleriyle donatılacak. Sadece, Ukrayna ordusunu uygun menzile sahip silah sistemleriyle donatmak için elimizden gelen her şeyi yaptığımızı söyleyebilirim. Bu gerekirse önümüzdeki haftalarda ve aylarda, Ukrayna'da bu tür silah sistemlerinin üretilmesine kadar devam edecek” dedi.

Ülkesinin Ukrayna için oluşturulan Enerji Destek Fonu'na 60 milyon avro katkıda bulunarak, fonun toplam tutarını 450 milyon avroya çıkardığını kaydeden Merz, “Bunun amacı, kış boyunca Ukrayna'nın enerji arzını desteklemektir. Önümüzdeki yıl Ukrayna ordusuna sağladığımız mali desteği 3 milyar avro daha artırmak istiyoruz. Bunu sadece Ukrayna'ya yardım etmek için değil, aynı zamanda kendi güvenlik çıkarlarımız için de yapıyoruz” ifadelerini kullandı.