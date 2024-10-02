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Almanya’dan vatandaşlarına acil çağrı: İran’ı hemen terk edin

Almanya’dan vatandaşlarına İran’ı terk etmeleri yönünde acil çağrı yapıldı. Hükümet İran’daki gösteriler sebebiyle vatandaşlarını ‘derhal terk etmeye’ çağırdığı belirtiliyor.

Haber Merkezi
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Almanya’dan vatandaşlarına acil çağrı: İran’ı hemen terk edin
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Alman hükümeti İran’da bulunan vatandaşlarına ülkeyi terk etme çağrısında bulundu. Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran’a yönelik seyahat uyarısında bulunularak Alman vatandaşlarından ülkeyi hemen terk etmeleri istendi.

Alman Dışişleri: Somut tehlike var, keyfi tutuklamalar yapılıyor

Açıklamada, "Alman vatandaşları için keyfi gözaltına alınma, sorguya çekilme ve uzun süreli hapis cezasına çarptırılmaya ilişkin somut tehlike vardır" ifadesi kullanıldı.

İran’daki durumun, özellikle Alman vatandaşlığının yanında İran vatandaşlığına sahip olanlar için tehlike arz ettiği uyarısında bulunulan açıklamada, son dönemde İran’da yabancı uyruklulara yönelik keyfi tutuklamaların yapıldığı kaydedildi.

 Konsoloslukların vatandaşlara destek veremediği duyuruldu

Almanya, ülkedeki şartlar nedeniyle konsoloslukların vatandaşlara gerekli desteği veremediğini duyurdu.

Öte yandan ülkenin Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın Tahran Büyükelçiliği'nin, konsolosluklar aracılığıyla destek verme olanaklarının da "büyük oranda kısıtlı, hatta imkansız" olduğunu aktardı.

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