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Almanya’nın 9. Cumhurbaşkanı Horst Köhler hayatını kaybetti

Almanya'nın 9. Cumhurbaşkanı Horst Köhler’in 81 yaşında yaşamını yitirdiği bildirildi.

Haber Merkezi
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Almanya’nın 9. Cumhurbaşkanı Horst Köhler hayatını kaybetti
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Almanya Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, Köhler’in "kısa süren ağır bir hastalıktan" sonra başkent Berlin’de hayatını kaybettiği belirtildi.

Steinmeier: Sevilen bir insanı kaybettik

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Köhler’in eşi Eva Luise Köhler’e gönderdiği taziye mesajında "Ülkemiz için ve dünyada büyük işler başarmış, çok saygın ve son derece sevilen bir insanı kaybettik." ifadesini kullandı.

Horst Köhler kimdir? 

Polonya'nın Skierbiszow kasabasında 22 Şubat 1943 tarihinde doğan Köhler, Mayıs 2004'te Hristiyan Birlik Partileri CDU/CSU ve Hür Demokrat Parti'nin (FDP) adayı olarak Almanya'nın 9. Cumhurbaşkanı seçilmiş, Mayıs 2009'da yapılan seçimlerde ikinci kez Cumhurbaşkanı olmuştu.

Köhler, Mayıs 2010’da Alman askerlerinin Afganistan’daki misyonuyla ilgili sözlerine yönelik yapılan eleştirilerin ardından görevinden istifa etmişti.

Eski Cumhurbaşkanı Köhler, söz konusu dönemde Afganistan'daki Alman birliklerini ziyaretinde, Almanya'nın ticari çıkarlarının korunmasında Alman askerlerinin görev alabileceği yönündeki bir açıklaması Alman medyasında yer almış ve yoğun eleştirilmişti.

Köhler 2000-2004 yıllarında Uluslararası Para Fonu'nun başkanlığını, 2017-2019 yıllarında ise Birleşmiş Milletler (BM) Batı Sahra Özel Temsilcisi olarak görev yapmıştı.​​​​​​​

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