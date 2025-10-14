Almanya'nın dev et üreticisi iflasını duyurdu

Almanya'nın aşağı Saksonya eyaletindeki Hasbergen kentinde faaliyet gösteren et ürünleri üreticisi Dieter Hein Fleischwarenfabrik iflas başvurusunda bulundu. Mahkeme süreci resmen başlatıldı ve şirketin iflası kabul edildi.

Alacaklılar kapıya dayandı

Uzun süredir güvenle satış yapan Dieter Hein, artan maliyetler ve yaşanan tedarik sorunlarıyla başa çıkamayıp iflas etmek zorunda kaldı. İflas süreci kapsamında, şirketin varlıkları, borç yükümlülükleri ve çalışan durumu kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

Artı49'da yer alan habere göre, alacaklılarla yapılacak görüşmelerin ardından şirketin kapatılıp kapatılmayacağı ya da yeniden yapılandırılarak faaliyetlerine devam edip etmeyeceği netlik kazanacak. Şuan için şirketten alacaklılar ile ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı.