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Almanya'nın Essen kentinde kundaklama: 30 yaralı, 8'i çocuk!

Almanya Essen'de çıkarılan iki yangında toplam 30 kişi byaralandı. Yangını çıkardığı ve bir minibüsü iki dükkana sürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi
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Almanya'nın Essen kentinde kundaklama: 30 yaralı, 8'i çocuk!
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Yetkililer Pazar günü yaptıkları açıklamada, Almanya'nın batısındaki Essen kentinde toplam 30 kişinin yaralanmasına neden olan iki yangın çıkardığı ve bir minibüsü iki dükkana sürdüğü iddia edilen bir kişinin göz altına alındığını bildirdi.

Polis cumartesi günü yerel saatle 17:00'den kısa bir süre sonra konutlarda arka arkaya iki yangın çıktığına dair ihbarlar yapıldığını belirtti. Yaralılar arasında ciddi şekilde yaralanan sekiz çocuğun da yer aldığı, dumanı soluyan iki çocuğun ise hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

DW Türkçe'de yer alan habere göre itfaiye ekipleri, ilk yangın mahalline ulaştığında binanın girişinden dumanlar yükseldiğini ve insanların pencerelerden yardım çağrısında bulunduğunu açıkladı. Komşular, binada mahsur kalan sakinlerin kaçmasına yardımcı olmak için merdiven koymuştu ancak bu merdivenler üst katlara ulaşacak kadar uzun değildi.

Yangınların çıkmasından kısa bir süre sonra bir minibüs şehirdeki iki dükkâna girerek, maddi hasara yol açtı ancak yaralanan olmadı. Şüphelinin daha sonra bir grup kişiyi silahla tehdit ettiği ancak birkaç kişinin onu kürek ve sopalarla püskürtmeyi ve polis gelene kadar tutmayı başardığı iddia edildi.

Polis, şüphelinin 41 yaşında Suriye vatandaşı bir Essen sakini olduğunu açıkladı. Olay hakkında soruşturma başlatıldı.

Alman basınına yansıyan haberlere göre, şüphelinin avukatı Volker Schröder, siyasi bir nedeni olmadığını ve bunun "tamamen trajik bir aile hikayesi" olduğunu belirtti. Saldırıya gerekçe olarak şunları gösterdi: "Çocuklar için eşine karşı bir mücadele ve muhtemelen bir zihinsel bozukluk."

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