Almanya'nın ihracat garantilerinde Türkiye başı çekti

Almanya'da federal hükümet, geçen yıl 18 milyar 400 milyon Euro'luk ihracata kredi garantileri verdi. 2022'de bu rakam 14,9 milyar Euro olmuştu. Hermes kredi garantileri olarak da bilinen destek önlemi, Alman şirketlerinin ihracat ve yatırımlarını riskli piyasalarda, özellikle savaş, kriz, siyasi ve ekonomik belirsizlik gibi durumlarda güvence altına alıyor.

Alman Ekonomi Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre 2023'te teşvik edilen alanlar arasında rüzgar ve güneş enerjisi ile yeşil hidrojen projeleri yer aldı. Bakanlık, ihracat garantilerinin yaklaşık yüzde 80'inin gelişmekte olan ve gelişmenin eşiğindeki ülkeler için sağlandığını belirterek bu ülkelerde pek çok projenin sadece devlet desteğiyle gerçekleştirilebildiğine işaret edildi.

En fazla ihracat garantisi verilen ülkeler

Bakanlık verilerine göre hacim açısından ihracat kredilerinde başı Türkiye çekti. Türkiye ile bağlantılı 2 milyar 790 milyon Euro tutarındaki ihracat ve yatırıma kredi garantisi verildi. Türkiye'yi 2,49 milyar Euro ile Mısır, 2,01 milyar Euro ile Angola, 1,21 milyar Euro ile Meksika ve 1,15 milyar Euro ile Suudi Arabistan izledi. Ukrayna ile bağlantılı ihracata ise 170 milyon Euro'luk garanti verildi.

Alman yurt dışı yatırımlarının siyasi risklere karşı korunması amacıyla ise 2023'te 1,5 milyar Euro hacminde garanti verildi. 2022'de bu rakam 2,3 milyar Euro olmuştu. Garanti verilen şirketlerin yüzde 70'inin küçük ve orta ölçekli olduğu kaydedildi. Yabancı yatırım garantilerinde hacim olarak 880 milyon Euro ile Peru birinci sırada yer aldı. Peru'yu 265 milyon Euro ile Mısır, 71 milyon Euro ile Çin, 60 milyon Euro ile Namibya ve 55 milyon Euro ile Ukrayna izledi.