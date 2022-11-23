Almanya'nın ilk özel FSRU gemisi ülkeye ulaştı

Almanya’nın sıvılaştırılmış doğal gazı gaz haline dönüştürmek için kullanılan ilk özel FSRU gemisi "Neptune", bu sabah Rügen adasındaki Mukran limanı açıklarında demirledi.

Gemi, hazırlıkların tamamlanmasının ardından Greifswald yakınlarındaki Lubmin sanayi limanına getirilecek ve yüzer bir terminal olarak hizmet verecek.

Ülke sınırlarına girmesinin ardından bir sahil güvenlik gemisinin eşlik ettiği 283 metre uzunluğundaki gemi, 1 Aralık'ta Lubmin'deki limanın yakınından geçen doğal gaz boru hatlarına bağlanacak.

Almanya'nın enerji krizine karşı önlemleri

Almanya, Moskova'nın Kuzey Akım 1 doğal gaz boru hattı üzerinden gaz akışını durdurma kararının tetiklediği enerji kriziyle mücadele ediyor.

Bölgede savaşa ilişkin endişeler enerji kaynakları üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken, Alman hükümeti, bu kış sanayinin çarklarının dönmesi, ışıkların açık, evlerin sıcak kalmasını sağlamak için çabalıyor.

Bu yıl 2 FSRU gemisinin Aşağı Saksonya'daki Wilhelmshaven'da ve Schleswig-Holstein'daki Brunsbüttel'de faaliyete geçmesi planlanıyor. Ayrıca, Stade ve Lubmin'e 2023'ün sonuna kadar birer FSRU yerleştirilecek.

Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı, 20 Kasım'da ülkenin enerji arzını güvence altına almaya yardımcı olacak LNG terminallerinin satın alınması ve bakımının öngörülenin yaklaşık 2 katına mal olacağını bildirmişti.

Daha önce 2,94 milyar euro bütçe ayrılan terminallerin satın alınması ve bakımının 6,56 milyar avroya mal olacağı hesaplanıyor. Söz konusu terminallerdeki fiyat artışında ilave altyapı ve işletme maliyetlerinin etkili olduğu belirtiliyor.

Bakanlık, Rusya'dan gaz arzının azaltılmasının ve ardından kesilmesinin LNG terminallerini "kesinlikle gerekli" kıldığını belirtmişti.