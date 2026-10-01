Almanya'nın iptal ettiği projede yeni gelişme: 4,7 milyar euro istediler

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Alman donanması için planlanan F126 tipi fırkateyn projesinin iptal edilmesi, Almanya ile Hollandalı Damen tersanesi arasında büyük bir mali anlaşmazlığa yol açtı. Damen, Alman hükümetinden yaklaşık 4,7 milyar euro talep etti. Şirketin istediği kesin tutar ise 4 milyar 679 milyon 663 bin 394 euro olarak açıklandı.

Damen'den Alman Meclisi'ne mektup

Damen tersanesinin avukatı Peter Gauweiler, Alman Federal Meclisi'nin Bütçe ve Savunma Komisyonu üyelerine resmi bir mektup gönderdi. Mektupta, talep edilen miktarın bir tazminat davasına ilişkin olmadığı, Alman federal hükümetinin sözleşmeyle üstlendiği mali yükümlülüklerin karşılanmasının istendiği belirtildi.

Gauweiler, projenin Savunma Bakanı Boris Pistorius tarafından feshedilmesinin bu sözleşmesel yükümlülükleri değiştirmediğini savundu. Talep edilen paranın önemli bölümünün Almanya'daki yüzlerce alt yükleniciye aktarılacağı da ifade edildi.

Tersane iptal kararına itiraz ediyor

Damen, Alman hükümetinin projeyi sonlandırma gerekçelerini kabul etmiyor. Hollandalı şirket, projenin siyasi nedenlerle iptal edildiğini savunurken, Alman hükümetinin Haziran 2024'te programa iki ek fırkateyn daha dahil ettiğini hatırlattı.

Alman Savunma Bakanlığı'na suçlama

Damen tarafından gönderilen mektubun ekinde, 22 Eylül'de Savunma Bakanı Boris Pistorius'a iletilen başka bir resmi yazı da yer aldı. Şirket, Alman Savunma Bakanlığı'nın üst düzey yöneticilerinin görev ve yetkilerini kötüye kullanmış olabileceğine ilişkin ciddi şüpheler bulunduğunu öne sürdü. Damen ayrıca, olası yetki ihlallerinden doğan ve ileride ortaya çıkabilecek zararların karşılanacağına ilişkin Almanya Savunma Bakanlığı'ndan hukuken bağlayıcı bir taahhüt istedi.

Projenin maliyeti 18 milyar euroya çıkabilirdi

F126 programı, Alman donanmasının en kapsamlı modernizasyon projelerinden biri olarak planlanmıştı.

Projede genel yüklenici Damen olacaktı. Fırkateynlerin ise Almanya'daki Wolgast, Kiel ve Hamburg tersanelerinde inşa edilmesi öngörülüyordu. Almanya Savunma Bakanlığı, projenin ciddi gecikmeler, yüksek maliyet artışları ve öngörülemeyen riskler nedeniyle durdurulduğunu açıkladı. Bakanlığa göre programın devam etmesi halinde toplam maliyet 18 milyar euroya ulaşabilirdi.

Almanya da karşı dava hazırlığında

Savunma Bakanı Pistorius, Damen'in suçlamalarını reddetti. Pistorius, projenin sona erdirilmesinin yüklenicinin kötü ve eksik performansından kaynaklandığını savunarak kararın vergi mükelleflerinin parasını korumak amacıyla alındığını belirtti. Alman Federal Hükümeti de Damen'e karşı 2,3 milyar euroluk karşı tazminat davası açmaya hazırlanıyor.

Milyarlarca euroluk anlaşmazlık büyüyor

Damen'in avukatı Gauweiler, şirketteki zarar tespit çalışmalarının henüz tamamlanmadığını belirtti. Bu nedenle Hollandalı tersanenin ilerleyen süreçte talep ettiği tazminat miktarının artabileceği uyarısında bulundu. F126 projesinin iptali böylece Almanya ile Damen arasında karşılıklı milyarlarca euroluk taleplerin gündeme geldiği bir hukuki ve mali anlaşmazlığa dönüştü.