Almanya'nın kamu bütçe açığı geriliyor.

Almanya'da federal devlet, eyaletler ve belediyeleri kapsayan bütçe açığı, artan faiz maliyetlerine karşın yüksek vergi gelirleri nedeniyle Ocak-Eylül 2022'de yüzde 56 azaldı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı verilere göre, ülkenin kamu gelirleri, Ocak-Eylül 2022'de bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,1 artarak 1 trilyon 261,2 milyar euro, giderleri de yüzde 1,5 yükselişle 1 trilyon 326,9 milyar euro oldu.

Böylece federal devlet, eyaletler ve belediyeleri kapsayan bütçe açığı, söz konusu dönemde 65,7 milyar euro olarak gerçekleşti.

2021'in aynı döneminde salgın nedeniyle 150,2 milyar euro bütçe açığı veren Almanya'nın, 2019'da 18,8 milyar euro bütçe fazlası bulunuyordu.