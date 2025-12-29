  1. Ekonomim
Almanya’nın silah ihracatı 2025’te sert düşüş yaşadı

Almanya'nın silah ve askeri malzeme ihracatı, bu yıl Ukrayna'ya yapılan silah yardımının bir önceki yıla göre azalmasıyla yaklaşık 8,40 milyar Euro'ya geriledi

Alman Haber Ajansı’nın (DPA) haberine göre, Sol Parti’nin soru önergesine yanıt veren Almanya Ekonomi Bakanlığı, hükümetin bu yıl 8 Aralık itibarıyla 8,40 milyar Euro'luk silah ve askeri malzeme satışına onay verdiğini açıkladı.

Buna göre Almanya'nın silah ve askeri malzeme ihracatı, 2023’te 12,15 milyar Euro ve 2024’te 13,33 milyar Euro ile kırılan rekorların ardından 2025’te gerilemiş oldu.

Verilen yanıtta, Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna’ya yapılan silah ihracatındaki belirgin düşüş dikkati çekti. Berlin yönetimi, Kiev’e bu yıl 1,14 milyar Euro'luk silah ve askeri teçhizat satışına onay verdi. Almanya’nın Ukrayna’ya silah ihracatı 2024’te 8,15 milyar Euro olarak kayıtlara geçmişti.

Öte yandan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) oluşturduğu ve Mayıs 2025’te göreve başlayan yeni Alman hükümeti, bu yıl toplam 5,39 milyar Euro değerinde silah ve askeri malzeme satışına onay verdi.

Alman hükümeti, en fazla silah ve askeri malzeme ihracatını 1,31 milyar Euro ile Norveç’e yaptı.

