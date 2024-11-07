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Almanya'nın yeni Maliye Bakanı belli oldu

Olaf Scholz'un baş ekonomi danışmanı Jörg Kukies, Şansölye'nin daha önce bu görevi yürüten Christian Lindner'i görevden almasından saatler sonra Almanya'nın yeni maliye bakanı oldu.

Haber Merkezi
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Almanya'nın yeni Maliye Bakanı belli oldu
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Almanya'nın yeni Maliye Bakanı Scholz'un baş ekonomi danışmanı Jörg Kukies oldu.

Eski bir Goldman Sachs bankacısı olan Kukies, Scholz'un maliye bakanı olduğu dönemde maliye bakanlığında devlet sekreteri olarak göreve getirildiği 2018 yılından bu yana Scholz ile birlikte çalışıyor.

FT'nin haberine göre, Scholz 2021'de şansölye olduğunda Kukies'i baş ekonomi danışmanı olarak atadı. Kukies ayrıca G7 ve G20 toplantıları gibi uluslararası zirvelerde Almanya'nın “Sherpa”sı olarak görev yaptı.

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