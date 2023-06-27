Almanya'ya göç dört kat arttı: 1.46 milyonla rekor seviye

Almanya'da 2021 yılında belirlenen 329 bin net göç oranı, 2022'de dört katı kadar artış göstererek 1 milyon 462 bine ulaştı ve böylece son 72 yılın zirvesine tırmandı. Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, geçen yıl toplam 2 milyon 666 bin kişi Almanya'ya göç etti, bunun karşılığında 1 milyon 204 bin kişi ülkeyi terk etti.

2021'e kıyasla, Almanya'ya gelenlerin sayısı 1 milyon 323 bin kişi artarken, ülkeyi terk edenlerin sayısı 210 bin kişi azaldı. Almanya'ya 27 Avrupa ülkesinden gelenlerin sayısı, ülkeden göç edenlerden 87 bin fazla oldu. Bu rakam 2021'de 81 bindi. Almanya'ya en çok göç eden ülkeler arasında Romanya, Polonya ve Bulgaristan bulunuyor.

Destatis verilerine göre, Suriye'den Almanya'ya net göç geçen yıl 68 bin, Afganistan'dan ise 55 bin oldu. Türkiye'den Almanya'ya 2021'deki 19 bin net göç, 2022'de 49 bine yükseldi.