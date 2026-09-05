Almanya’yı sarsan siber saldırı: Yüz binlerce gizli belge internete düştü

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Almanya başkentinde kamu hizmetlerini ve idari ağları hedef alan siber korsanlar, sistemlere sızarak kritik önemdeki verilere erişim sağladı. Şantaj yöntemiyle yetkililerden yüksek miktarda fidye talep eden hacker grubu, Berlin yönetimini baskı altına almaya çalıştı.

Fidye ödenmeyince gizli belgeler sızdırıldı

Berlin yetkililerinin siber korsanların fidye talebini reddetmesi üzerine saldırganlar misillemede bulundu. Hackerlar, ellerinde bulunan ve devlet sırrı kategorisinde değerlendirilen yüz binlerce sayfalık gizli belge ile resmi yazışmayı Dark Web (karanlık ağ) platformlarında erişime açtı.

Güvenlik zafiyeti ve soruşturma alarmı

Yaşanan krizin ardından Almanya'da güvenlik birimleri ve siber güvenlik uzmanları geniş çaplı bir inceleme başlattı. Sızdırılan belgelerin içeriği ve devlet güvenliğine olası etkileri araştırılırken, sistemlerdeki güvenlik zafiyetlerinin kapatılması için çalışmalar sürdürülüyor.