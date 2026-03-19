Altı ülkeden ortak bildiri: İran, Hürmüz Boğazı'ndaki saldırıları derhal durdurmalı

İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda ve Japonya'nın yayımladıı ortak bildiride, İran'ın tehditlerini, mayın döşeme faaliyetlerini, drone ve füze saldırılarını ile boğazı engellemeye yönelik diğer girişimlerini derhal sona erdirmesi çağrısında bulunuldu.

Altı ülke ayrıca sivil altyapıya, petrol ve gaz tesisleri dahil, yönelik saldırıların tamamına ilişkin kapsamlı ve acil bir ateşkesin sağlanması çağrısını da yineledi.

Bildiride imzacı ülkeler, Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişin sağlanmasına yönelik uygun çabalara katkıda bulunmaya hazır olduklarını açıkladı. Enerji piyasalarını istikrara kavuşturmak amacıyla belirli üretici ülkelerle iş birliği yapılarak üretimin artırılması da dahil olmak üzere ek adımlar atılacağı da ifade edildi.

Öte yandan en fazla etkilenen ülkelere, Birleşmiş Milletler ve uluslararası finansal kuruluşlar aracılığıyla destek sağlanacağı da bildiride yer aldı.