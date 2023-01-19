Amazon 18 bin çalışanını işten çıkarıyor

Amazon , 18 bin çalışanını işten çıkarmayı planlıyor. ABD, Kanada ve Kosta Rika'daki e-ticaret ve insan kaynakları departmanlarını küçültecek.

İşten çıkarmalar , şirketin pandemi dönemindeki aşırılıkları tersine çevirmek ve kötüleşen küresel ekonomiye hazırlanmak için şişkin işgücünü ve maliyetleri düşürmek stratejisi kapsamında değerlendiriliyor.

Reuters'ın haberine göre, şirket Seattle ve Bellevue'deki toplam 2.300 çalışanının işine son veriyor.

Amazon.com CEO'su Andy Jassy, ​​bu ayın başlarında şirketin yaklaşık 300.000 kurumsal çalışanının yaklaşık %6'sını oluşturan çıkarmaların çoğunlukla e-ticaret ve insan kaynakları departmanlarını etkileyeceğini söyledi.