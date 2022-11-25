Amazon çalışanları greve hazırlanıyor

ABD, Almanya ve Fransa da dahil olmak üzere dünya genelinde Amazon çalışanlarının daha yüksek ücret talepleriyle en yoğun alışveriş günlerinden biri olan Kara Cuma'da greve gitmesi bekleniyor.

Dünya genelinde 30'dan fazla ülkede planlanan grev çağrısı Make Amazon Pay'den geldi.

Almanya'daki Verdi sendikası, 10 dağıtım merkezinde grevlerin planlandığını açıkladı.

Sendika ayrıca Amazon'dan perakende ve posta ile sipariş sektörü için toplu iş sözleşmelerini tanımasını talep etti ve iyi ve sağlıklı çalışma konusunda daha fazla toplu sözleşme çağrısında bulundu.

Verdi'deki Amazon işçilerinin temsilcisi Monika Di Silvestre, "Amazon ilk defa uluslararası bir grev günü yaşıyor" dedi.

Amazon'un Almanya'daki sözcüsü, sorulara yanıt vermedi.