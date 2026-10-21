Amazon milyarlarca dolarlık yapay zeka sistemini aldı ancak çalıştıramıyor

Amazon'un bulut bilişim birimi AWS, yapay zeka altyapısını güçlendirmek amacıyla Nvidia'nın gelişmiş sunucu sistemlerine yönelik büyük ölçekli alımlarını sürdürüyor. Ancak şirketin bazı veri merkezlerinde yaşanan elektrik kapasitesi sorunu, satın alınan ekipmanların devreye alınmasını geciktiriyor.

Business Insider'ın aktardığı bilgilere göre AWS, yeni bir erken raf teslimi uygulaması kapsamında yaklaşık 5 milyar dolar değerindeki Nvidia GB300 sunucu raflarını ABD'deki tesislerine nihai kurulum tamamlanmadan önce almayı planlıyor. Şirket içi yazışmalarda, önümüzdeki dönemde her ay yaklaşık 3 milyar dolar değerinde ek GB300 sunucu rafının teslim alınmasının öngörüldüğü belirtildi.

Bazı tesislerde ekipmanların yerleştirilebileceği fiziksel alan bulunmasına rağmen sunucuları çalıştırmak için yeterli elektrik kapasitesi bulunmuyor. Bu nedenle tamamlanan sistemler, veri merkezleri hazır hale gelene kadar geçici depolarda tutuluyor.

Bazı sunucular için kurulum takvimi belirsiz

Haberde yer alan bilgilere göre AWS bünyesindeki en az bir ekibin, teslim alınan sunucu raflarını veri merkezlerine yerleştirmek için belirlenmiş net bir takvimi bulunmuyordu. Yapay zeka sistemlerinin çalışabilmesi için yalnızca gelişmiş çipler ve sunucular yeterli olmuyor. Veri merkezlerinin elektrik altyapısının da yüksek enerji talebini karşılayacak kapasiteye ulaşması gerekiyor.

Elektrik bağlantısı veya diğer altyapı sorunları nedeniyle kullanılmadan bekleyen yapay zeka çipleri ve sunucular, sektörde “karanlık GPU'lar” olarak adlandırılıyor. Bu durum, teknoloji şirketlerinin yapay zeka yatırımlarını planlarken karşılaştığı önemli darboğazlardan biri olarak öne çıkıyor.

Amazon'un milyarlarca dolarlık harcama planı

Amazon'un bu yıl yaklaşık 220 milyar dolarlık sermaye harcaması yapmasının beklendiği bildiriliyor. Bu tutar, büyük teknoloji şirketleri arasında en yüksek harcama planlarından biri olarak öne çıkıyor. Bununla birlikte şirketin serbest nakit akışı, 2023'ten bu yana ilk kez geçen çeyrekte negatife döndü. Haberde, bu durumun bir süre daha devam edebileceği belirtiliyor.

Veri merkezleri faaliyete geçmeden önce sunucu ve yapay zekâ donanımlarına yapılan harcamalar, şirketlerin nakit kaynaklarının önemli bir bölümünü bağlıyor. Bazı projelerin finansmanında borçlanmanın zorlaşması da altyapı yatırımlarının maliyetini artıran unsurlar arasında yer alıyor.

Amazon yeni teslimat modeliyle rakiplerinin önüne geçmek istiyor

AWS'nin yeni uygulaması, sınırlı sayıdaki Nvidia GPU raflarını rakiplerinden önce güvence altına alma hedefiyle ilişkilendiriliyor. Önceki uygulamada Amazon, tamamlanan sunucu raflarının mülkiyetini genellikle ekipmanlar veri merkezine ulaştığında devralıyordu. Yeni modelde ise bazı rafların tedarik zincirinin daha erken aşamasında teslim alınması ve ödemelerinin yapılması mümkün hale geliyor. Bu yaklaşım, şirketin ihtiyaç duyduğu donanımlara erişimini güvence altına almayı amaçlıyor. Ancak ekipmanların çalıştırılabileceği altyapı hazır değilse maliyetler, bulut hizmetlerinden gelir elde edilmeye başlanmadan önce ortaya çıkıyor.

Amazon sözcüsü, şirketin tamamlanan donanımları kapasite kullanılabilir hale gelene kadar dağıtım noktalarının yakınında bekletmesinin olağan bir uygulama olduğunu belirtti. Sözcü ayrıca altyapı varlıklarının takip edildiğini ve sunucu raflarının veri merkezlerine ulaştırılması için bir plan bulunmadığı yönündeki değerlendirmeye katılmadıklarını ifade etti.

Andy Jassy yapay zeka yatırımlarından umutlu

Amazon Üst Yöneticisi Andy Jassy, yapay zeka yatırımlarından güçlü getiriler elde edileceğini savunuyor. Jassy, bu teknolojiyi “hayatta bir kez karşılaşılabilecek bir fırsat” olarak nitelendiriyor.

Şirketin yapay zeka altyapısına yönelik yüksek harcamaları, gelecekteki bulut bilişim talebinden daha fazla pay alma hedefini yansıtıyor. Ancak veri merkezlerinin elektrik kapasitesi ve kurulum süreçleri, yatırımların ne zaman tam kapasiteyle kullanılabileceği açısından belirleyici olmaya devam ediyor.

Amazon'un önündeki temel mesele, satın alınan yüksek maliyetli donanımları ihtiyaç duyulan altyapıyla buluşturarak bunları gelir üreten sistemlere dönüştürmek.