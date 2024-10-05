Amazon nehrinde son 100 yılın en düşük su seviyesi

Brezilya'nın Amazonas eyaletinin Manaus kentindeki limanda, Negro Nehri boyunca uzanan toprak açığa çıktı. Negro Nehri'nin su seviyesinin düşmesi, Amazon yağmur ormanlarını ve Brezilya'nın diğer bölgelerini harap eden şiddetli kuraklıktan kaynaklanıyor.

Euronews haberine göre, Brezilya Jeoloji Servisi'nden yapılan açıklamada, Amazon Nehri'nin ana kollarından biri olan Negro Nehri'nin sularının şimdiye kadar kaydedilen en düşük seviyeye gerilediği belirtildi.

Manaus limanında ölçülen nehrin su seviyesi, cuma günü 12.66 metre olarak kaydedildi. Limandaki normal su seviyesi yaklaşık 21 metreydi. Bu, ölçümlerin 122 yıl önce başlamasından bu yana kaydedilen en düşük seviye oldu. Bir önceki rekor düşük seviye geçen yıl ekim ayının sonlarına doğru kaydedilmişti.

Su seviyesi daha da azalabilir

Jeoloji servisinin tahminlerine göre, ilgili bölgelerdeki düşük yağış tahminlerine bağlı olarak su seviyesi önümüzdeki haftalarda daha da azalabilir. Kurumun Manaus'ta görev yapan hidroloji müdürü Andre Martinelli, nehrin ay sonuna kadar çekilmeye devam etmesinin beklendiğini belirtti.

Brezilya'nın Amazonas eyaletine bağlı Manaus limanındaki Negro Nehri'nde şiddetli kuraklık nedeniyle 4 Ekim 2024 Cuma günü bir tekne karaya oturdu.

Brezilya'nın Amazon bölgesindeki su seviyeleri yağışlı ve kurak mevsimlere göre her zaman yükselip alçalıyor, ancak bu yılın kurak dönemi normalden çok daha kötü geçti. Amazon Nehri'nin en uzun kolu olan Madeira Nehri de dahil olmak üzere Amazon havzasındaki tüm büyük nehirler kritik seviyelere geriledi.

Kuraklık, işsiz bıraktı

Negro Nehri, Amazon havzasının yaklaşık yüzde 10'unu dağıtıyor ve su hacmi bakımından da dünyanın en büyük altıncı nehri.

Yerel halk için kuraklık temel günlük faaliyetleri imkânsız hale getirdi. 28 yaşındaki Gracita Barbosa, Negro Nehri üzerinde yüzen bir dükkânda kasiyer olarak çalışıyordu. Şimdi işsiz kaldı çünkü bir zamanlar orada duran tekneler düşük su seviyesi nedeniyle artık nehirde dolaşamıyor. Barbosa artık nehirde yıkanamıyor ve içme suyu elde etmek için daha uzun mesafeler kat etmek zorunda.