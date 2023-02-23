Amazon, One Medical’i 3,9 milyar dolara satın aldı

Amazon, One Medical'i satın almak için 3,9 milyar dolarlık anlaşmayı tamamladı. ABD Federal Ticaret Komisyonu'nun satın alımın gerçekleşmesinin mümkün olmadığını fakat düzenleyicilerin, işlemin potansiyel rakip ve müşteri zararını araştırdıklarını açıklamasından saatler sonra Amazon, sağlık hizmeti sunan One Medical ve ana ortaklığını 3,9 milyar dolara satın aldı.

Şirketin son finansal açıklamasına göre anlaşma e-ticaret devini, özel medikal hizmeti sunan, 200 tane somut bir platform ve yerde doktor muayenehanesine erişimi olan, 815 bin çalışanı ile bir sağlık şirketine dönüştürdü.

Sektör analistlerine göre One Medical anlaşması aynı zamanda Amazon'un telesağlık hizmetlerini genişletmesini ve hastane sistemleri ile değerli ilişkiler içerisinde bulunabilmesini sağlayacak.

Çarşamba günü Amazon'un yaptığı açıklamaya göre, One Medical yıllık üye olan yeni müşterilerine sınırlı bir zamanda 55 dolarlık indirim yapacak. Amazon Sağlık Hizmetleri Kıdemli Başkanı Neil Lindsay "İnsanların bulması, seçmesi, ürünlerimizle, hizmetimizle bağ kurmaları ve sağlıklı olmaları için profesyonellerimizden faydalanmaları için One Medical ile bir olmaları, bu yolculukta büyük bir adım" dedi.