Amazon Prime Video’dan sürpriz hamle: TikTok’a rakip oluyor

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

E-ticaret ve dijital yayıncılık devi Amazon, yayın platformu Prime Video’nun içerik yelpazesini genişletme kararı aldı. Platforma eklenen yeni kısa formatlı haber videoları sayesinde kullanıcılar, sosyal medya platformlarındakine benzer hızlı ve dikey video akışlarıyla anlık haber içeriklerine erişebilecek.

Z Kuşağı’nı hedefleyen stratejik adım

Kendi ekosisteminde doğrudan bağımsız bir sosyal medya ağından yoksun olan Amazon, bu adımla genç kullanıcı kitlesini hedefliyor. Özellikle Z Kuşağı’nın içerik tüketim alışkanlıklarını göz önünde bulunduran şirket, kısa videolar aracılığıyla kullanıcıların platformda geçirdiği süreyi artırmayı amaçlıyor.

Sosyal medya devleriyle rekabet kızışıyor

Amazon Prime Video’nun kısa biçimli haber içeriklerine yönelmesi, dijital yayın platformları ile sosyal medya ağları arasındaki sınırların giderek belirsizleştiğini gösteriyor. TikTok’un hızlı tüketilen dikey video modelini kendi platformuna entegre eden Amazon, dijital içerik pazarındaki rekabete yeni bir boyut kazandırıyor.