Amazon’a Hindistan'dan rekabet ihlali soruşturması

Reuters haberine göre, Amazon ve Walmart’ın Hindistan merkezli e-ticaret şirketi Flipkart, Hindistan'da sadece belirli ürünleri tanıtarak antitröst yasalarını ihlal etmiş oldu.

Hindistan Rekabet Komisyonu (CCI) soruşturmaları sonrasında Amazon ve Flipkart yerel rekabet yasalarını ihlal etmekle suçlandı. Rapora göre, bu firmaların seçili satıcılara öncelik verdiği ve bazı ürün listelemelerini öne çıkardığı, bu ürünlerde büyük indirimler yaptığı bunun da diğer şirketlere zarar verdiği belirtildi.

1000 sayfadan uzun raporlar

CCI, Amazon hakkındaki 1,027 sayfalık raporunda, Hindistan'da Samsung, Xiaomi, Motorola, Realme ve OnePlus telefon üreticilerinin Amazon ve bağlı şirketlerle birlikte özel telefon lansmanları gerçekleştirdiğini, bunun da rekabet yasalarına aykırı olduğu belirtildi.

Flipkart’ın 1,696 sayfalık raporunda da Samsung, Xiaomi, Motorola, Vivo, Lenovo ve Realme'nin Hindistan'daki benzer şekilde tanıtımlar düzenlediği ifade edildi.

Özel lansmanlar yaygın

Samsung ve Xiaomi gibi üreticilerin davaya dahil edilmesinin yasal ve uyum sorunlarını artırabileceği belirtilirken, CCI genel müdürü G.V. Siva Prasad, raporlarda, "İş dünyasında özel anlaşmalar, hem serbest ve adil rekabete aykırıdır hem de tüketicilerin çıkarlarına zarar verir" yorumunu yaptı.

Her iki CCI raporu da Amazon ve Flipkart'ın soruşturmalar sırasında "özel lansmanlar" suçlamalarını kasıtlı olarak küçümsediğini ancak yetkililerin bu uygulamanın "yaygın" olduğunu tespit ettiğini belirtti.