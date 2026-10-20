Amazon'dan rekor işe alım, 300 bin kişi için kapı açılıyor

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Dünyanın en büyük e-ticaret şirketlerinden Amazon, ABD'de yıl sonu alışveriş sezonuna hazırlık kapsamında istihdamını genişletiyor. Şirket, sipariş yoğunluğunun artacağı dönemde operasyonlarını desteklemek amacıyla 300 binden fazla kişiyi işe alacağını duyurdu. Amazon, son üç yıldır sezonluk dönemlerde yaklaşık 250 bin kişiyi istihdam ediyordu. Yeni plan, işe alım sayısında yüzde 20'lik artışa işaret ediyor. Alımlar; mevsimlik, yarı zamanlı ve tam zamanlı pozisyonları kapsıyor. Çalışanlar, şirketin ABD genelindeki operasyonlarında görev alacak.

Saatlik ortalama ücret 20 dolara çıktı

Amazon, sezonluk çalışanlarına saat başına ortalama 20 dolar ücret ödemeyi planlıyor. Tam zamanlı operasyon çalışanları için başlangıç ücreti en az 20 dolar olarak belirlenirken bu çalışanların ortalama saatlik kazancı yaklaşık 24 dolara ulaşıyor. Şirket, temel operasyon kadrosunun ücretlerini artırmak için 1,5 milyar doların üzerinde kaynak ayırdığını da açıkladı.

Ücret politikası, yıl sonu döneminde artan iş gücü ihtiyacını karşılamanın yanı sıra çalışanları şirkete çekmeyi ve mevcut personeli desteklemeyi amaçlıyor.

Sezonluk çalışanlara sağlık sigortası geliyor

Amazon'un istihdam planında öne çıkan bir diğer başlık, çalışanlara sunulacak sağlık güvencesi oldu. Şirketin açıklamasına göre 1 Ocak 2027'den itibaren haftada en az 30 saat çalışan ve gerekli koşulları karşılayan sezonluk personele işe başladıkları ilk günden itibaren sağlık sigortası sunulacak.

Sağlık sigortası seçeneklerinin haftalık 5 dolardan başlayan primlerle ve 5 dolarlık katkı paylarıyla sağlanması planlanıyor. Belirlenen koşulları karşılayan ve 2027 öncesinde işe alınan çalışanlar da 1 Ocak itibarıyla bu kapsamdan yararlanabilecek.

Bu uygulamayla Amazon, yalnızca yıl sonu alışveriş döneminde çalışan kişilere değil, yıl boyunca sezonluk pozisyonlarda görev alan uygun çalışanlara da sağlık güvencesi sağlamayı hedefliyor.

İş ilanları aralık ayına kadar yayımlanacak

Amazon, yeni pozisyonları ekim ayından aralık ayına kadar her hafta duyuracak. Şirket, başvuruların yoğun talep nedeniyle kısa sürede sonuçlanabildiğine dikkat çekiyor.

Sezonluk işler bazı çalışanlar için geçici bir gelir kaynağı oluştururken bazıları açısından tam zamanlı istihdama geçiş fırsatı da sunabiliyor. Amazon, sezonluk pozisyonlarda çalışan kişilerin bir bölümünün daha sonra kalıcı görevlere geçtiğini belirtiyor.

Adaylar, ABD'deki açık pozisyonları ve başvuru koşullarını şirketin resmî kariyer sayfasından inceleyebiliyor.

ABD'de yıl sonu alışverişi istihdamı etkiliyor

Amazon'un işe alım planı, ABD'de yıl sonu alışveriş dönemine ilişkin beklentilerin yükseldiği bir dönemde açıklandı. Ulusal Perakende Federasyonu, 2026 yılı tatil sezonu satışlarının bir önceki yıla göre yüzde 4,2 artarak 1 trilyon doları aşmasını bekliyor.

Buna karşın perakende sektöründeki sezonluk istihdamın genel görünümü daha sınırlı. Challenger, Gray & Christmas'ın tahminlerine göre perakende sektöründeki sezonluk işe alımların geçen yılki 450 bin seviyesinin altında kalması bekleniyor.

Amazon'un 300 bini aşan işe alım planı, şirketin yoğun sipariş dönemine yönelik hazırlığını ortaya koyarken sektör genelindeki istihdam eğiliminden ayrışan bir tablo oluşturuyor.