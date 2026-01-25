Amazon'un Melania Trump belgeselinden ilk fragman yayınlandı: "First Lady" olma yolunda 20 gün

Amazon/MGM işbirliğiyle hazırlanan MELANIA adlı belgeselin fragmanı yayımlandı. Belgesel, ABD Başkanı Donald Trump’ın ikinci başkanlık dönemine başladığı yemin törenine giden süreçte First Lady Melania Trump’ı merkezine alıyor.

Yapımın, 30 Ocak’ta ABD genelinde sinema salonlarında gösterime girmesi, ardından Amazon Prime üzerinden izleyiciyle buluşması planlanıyor.

Belgesel, Melania Trump’ın ikinci kez First Lady olmasına giden 20 günü konu alıyor. Resmî tanıma göre film, “2025 Başkanlık Yemin Töreni’ne giden 20 güne, First Lady’nin kendi gözlerinden, daha önce benzeri görülmemiş bir erişim sunuyor.”

Tanıtım metninde Amazon/MGM, izleyicileri Melania Trump’ın yemin töreni hazırlıklarını nasıl yönettiğine, Beyaz Saray’a geçiş sürecinin karmaşıklıklarıyla nasıl başa çıktığına ve ailesiyle birlikte kamu hayatına dönüşüne yakından tanıklık etmeye davet ediyor.

Belgeselin yapımcılığını üstlenen ve Melania Trump’ın kıdemli danışmanı olan Mark Beckman, tanıtım kampanyasına ilişkin yaptığı açıklamada, First Lady’nin süreci bizzat yönettiğini belirtti.

Beckman, “First Lady, televizyon reklamlarından billboard’lara kadar filmin ve tanıtım kampanyasının tüm ayrıntılarını doğrudan denetliyor. Amaç, izleyiciye özel bir sinema deneyimi sunmak” dedi.

Öte yandan The New York Times, Donald Trump’ın başkanlık döneminde kişisel servetindeki artışı ele alan bir başyazı yayımladı. Yazıda, MELANIA belgeseli için Trump ailesinin Amazon’dan 28 milyon dolar aldığı bilgisine yer verildi.