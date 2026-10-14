American Airlines iki rotadan çekilme kararı aldı

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American Airlines, ABD'nin Arizona eyaletindeki Phoenix Sky Harbor Uluslararası Havalimanı ile Meksika'nın Tijuana kenti arasındaki uçuşlarını durdurdu. 2024 yılının başında hizmete giren hatta son sefer 2 Ağustos 2026'da gerçekleştirildi. Yaklaşık bir saat süren uçuşun, iki şehir arasındaki ticari ilişkileri ve aile ziyaretlerini desteklemesi hedefleniyordu. Ancak beklenen yolcu talebinin oluşmaması, şirketin hattı kapatma kararında etkili oldu.

Monterrey seferleri de aralıkta sona erecek

Şirketin uçuş ağındaki daralma Tijuana ile sınırlı kalmayacak. American Airlines, Phoenix ile Meksika'nın Monterrey kenti arasındaki seferlerini de Aralık 2026 itibarıyla sonlandırmayı planlıyor.

Ocak 2023'ten bu yana hizmet veren güzergâhın kapatılmasıyla şirket, Phoenix merkezli operasyonlarını yeniden şekillendirecek. Havayolu yönetimi, uçuş ağını düzenli olarak değerlendirdiğini ve kapasitesini daha verimli, kârlı büyüme fırsatlarına yönlendirmeyi hedeflediğini belirtiyor.

American Airlines Meksika pazarından çekilmiyor

İki hattın kapatılması, şirketin Meksika pazarından tamamen çıkacağı anlamına gelmiyor. American Airlines, Phoenix üzerinden Cancun, Los Cabos ve Mexico City'nin de aralarında bulunduğu dokuz Meksika kentine uçuşlarını sürdürecek.

Şirket, ülkede en fazla noktaya sefer düzenleyen ABD merkezli havayolu olma konumunu koruyor. Alınan kararlar, genel olarak Meksika operasyonlarının sona ermesinden ziyade, yeterli talep ve finansal performans sağlayamayan güzergâhların yeniden değerlendirilmesine işaret ediyor.