Amerika-İslam İlişkileri Konseyi, Biden'ı "savaş suçlusu" görüyor

CAIR'den yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın eylemlerinin savaş suçlarına ortak olmakla eş değer olduğu vurgulanarak "ABD kanunları ve uluslararası hukuku ihlal ederek savaş suçlarını bilerek finanse etmek sizi savaş suçlusu yapar." denildi.

Açıklamada, "Başkan Biden'ın, (İsrail Başbakan) Binyamin Netanyahu yönetimin, İsrail'in Gazze'yi açlığa mahkum etmeyi durdurması için belirlediği 30 günlük süreyi ihlal etmesinden sonra bile İsrail hükümetine yasa dışı yollardan ölümcül silahlar sağlamaya devam etme kararını şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

ABD, İsrail'e Gazze'ye insan yardım geçişlerini iyileştirmesi için süre vermişti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin tarafından İsrailli mevkidaşlarına gönderilen 13 Ekim tarihli mektupta "ABD, İsrail'i Gazze'deki insani koşulları 30 gün içinde iyileştirmeye ya da sonuçlarına katlanmaya" çağırmıştı.

Mektupta, Gazze'ye günde en az 350 yardım kamyonunun girmesi ve Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansının (UNRWA) İsrail ve işgal altındaki topraklardaki tüm faaliyetlerini yasaklayacak tartışmalı bir yasanın kabul edilmemesi de dahil olmak üzere, belirli talepler sıralanmıştı.

Aralarında Anera ve Oxfam'ın da bulunduğu sekiz insani yardım kuruluşu, 12 Kasım'da yayınladıkları raporda İsrail'in ABD'nin Gazze'ye daha fazla insani yardım girişine izin verilmesi talebinin karşılamadığını belirtmişti.

Raporda, Gazze'de durumun daha da kötüye gittiğine işaret edilerek "İsrail, ABD'nin sadece insani yardım kriterlerini karşılamada başarısız olmakla kalmadı aynı zamanda özellikle Kuzey Gazze başta olmak üzere sahadaki durumu dramatik bir şekilde kötüleştiren adımlar attı." ifadeleri kullanılmıştı.

İsrail'in Gazze'deki insani krizi hafifletecek tedbirleri uygulamadaki başarısızlığına rağmen ABD Dışişleri Bakanlığı ise 12 Kasım'da yaptığı açıklamada, duyurulacak bir politika değişikliği olmadığını bildirmişti.