Amerikalı zenginler de frene bastı: Lüks harcamalar geriledi

Citi tarafından yayımlanan kredi kartı verilerine göre, ABD’de lüks markalara yapılan harcamalar eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 azaldı Bu sonuç, üçüncü çeyrekteki en sert aylık gerileme olarak kayda geçti. Temmuz ve ağustos aylarında da lüks harcamalar yıllık bazda yüzde 4 düşmüştü. Böylece üçüncü çeyrekte lüks tüketim harcamalarındaki toplam gerileme yüzde 5 oldu. Yılın ilk iki çeyreğinde ise sırasıyla yüzde 5 ve yüzde 3 oranlarında artış görülmüştü.

Mücevher ve saat harcamaları sert geriledi

Lüks tüketimdeki zayıflama kategoriler arasında farklılık gösterdi. Deri ürünleri ve hazır giyim harcamalarında önceki aya kıyasla toparlanma görülürken, mücevher ve saat kategorilerinde belirgin bir düşüş yaşandı. Citi, bu gerilemenin bir bölümünün geçen yıl tarifeler nedeniyle öne çekilen talebin oluşturduğu yüksek bazdan kaynaklandığına işaret etti.

Tüketici güvenindeki zayıflama dikkat çekiyor

Eylül ayında ortalama işlem tutarları da düşük tek haneli oranlarda gerilemeye başladı. İşlem gerçekleştiren müşteri sayısındaki yıllık düşüş ise yüzde 5'e iyileşti. Bununla birlikte tüketici güveninde zayıflama sürdü. Conference Board ve Michigan Üniversitesi tarafından yayımlanan göstergeler, istihdam ve iş gücü piyasasına ilişkin beklentilerin daha temkinli bir görünüm kazandığını ortaya koydu. Enflasyona yönelik endişelerin devam etmesi de tüketicilerin harcama davranışlarını etkileyen unsurlar arasında yer aldı.

Citi: Lüks talepte normalleşme olabilir

Citi, son verilerin ABD'deki lüks tüketim talebinde bir normalleşme sürecine işaret edebileceğini belirtti. Banka, yaklaşan şirket bilançoları öncesinde lüks tüketim sektöründeki gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Buna karşın daha yüksek gelir grubundaki tüketicilerin görece güçlü kalmasının beklendiği ifade edildi. Bu kesimin dayanıklılığında hisse senedi piyasalarındaki servet etkisinin önemli rol oynadığı değerlendiriliyor.

Veriler 10 milyondan fazla kart sahibini kapsıyor

Citi'nin çalışması, ABD'de 10 milyondan fazla kart sahibinden oluşan bir paneldeki kredi kartı işlemlerinden elde edilen verilere dayanıyor. ABD pazarına yüksek oranda maruz kalan lüks şirketler arasında Tapestry, Capri Holdings, Watches of Switzerland, Birkenstock ve EssilorLuxottica bulunuyor.

Moncler, Prada Group, Swatch Group, Hermes ve Burberry ise ABD pazarına daha düşük düzeyde maruz kalan şirketler arasında sıralanıyor.