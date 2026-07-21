Amerikalılar saldırı helikopterlerini savunacak ‘Kalkan’ İHA’larını tanıttı

Deniz Güldağ

ABD’li savunma teknolojileri şirketi Anduril, İngiltere’de düzenlenen Farnborough International Airshow’da yeni saldırı amaçlı insansız hava aracını (İHA) tanıttı. “Thunder” adı verilen İHA, orduların otonom silahlara yönelik yatırımlarını giderek artırdığı bir dönemde geliştirildi.

Anduril’in geliştirdiği Thunder, özellikle saldırı helikopterleriyle beraber uçarak bir koruma kalkanı görevi görücek. Şirket, son yıllardaki çatışmaların özellikle alçak irtifada görev yapan saldırı helikopterlerinin savunmasızlığını ortaya çıkardığını belirtiyor.

Farnborough Airshow’un açılış gününde tam boyutlu maketi sergilenen Thunder, hibrit-elektrikli bir tasarıma sahip.

Araç, helikopter gibi dikey kalkış yapabildikten sonra sabit kanatlı bir uçak gibi uçuşa geçebiliyor. Bu sayede binlerce deniz milini aşan menzile ulaşarak düşman hatlarının derinliklerinde görev yapabilecek.

Anduril’e göre Thunder, 10 adet 'Hellfire' tip füze taşıyabilecek ve kamikaze dronlarla da donatılabilecek.

Şirket, özellikle Ukrayna’daki savaşın saldırı helikopterlerinin karşı karşıya olduğu tehditleri gözler önüne serdiğini vurguladı.

İHA'ların savaş alanlarında yaygınlaşması ve alçak irtifada faaliyet gösteren hava araçlarının hedef alınmasının kolaylaşması, helikopter mürettebatları için riskleri artırıyor.

Thunder, Anduril ile ABD merkezli hava taksisi şirketi Archer Aviation işbirliğiyle geliştirildi. İngiliz havacılık şirketi GKN Aerospace de programın ortakları arasında yer alıyor.