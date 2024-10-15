Amerikan basınından "İsrail İran'ın petrol tesislerini vurmayacak" iddiası

Amerikan Washington Post (WP) gazetesi, İsrail'in İran'ın petrol ve nükleer tesislerini bombalamayacağını iddia etti. Gazetenin haberine göre İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu Washington'u bu kararına dair bilgilendirdi.

İran'ın yaklaşık 180 füze ile gerçekleştirdiği 1 Ekim saldırısından beri İsrail'in yanıtının ne olacağı tartışılıyordu.

ABD'de Joe Biden yönetimi, savaşın tüm bölgeye yayılabileceği ve Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde petrol fiyatlarını artıracağı endişesiyle İsrail'e sınırlı karşılık vermesi yönünde baskı uyguluyor. Daha önce İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi İsrail'in enerji altyapısını hedef alması halinde bunun karşı saldırıyı tetikleyeceği tehdidinde bulunmuştu.

Başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez ülkeleri de İsrail'in İran'daki petrol tesislerine olası saldırısını önlemesi için Washington'da girişimlerde bulunuyorlar. Böyle bir saldırının İran'ın vekil güçlerinin Körfez'deki ABD müttefiklerine saldırıları tetikleyebileceğinden endişe ediliyor. Geçen yıllarda İran destekli Husiler Yemen'den gönderdikleri insansız hava araçlarıyla Suudi Arabistan'ın petrol tesislerini hedef almıştı.

İsrail: Kararı biz vereceğiz

ABD'li iki isimsiz kaynağa dayandırdığı haberinde WP, Netanyahu'nun İran'da petrol veya nükleer değil, askeri hedefleri vurmaya istekli oldukları konusunda Biden yönetimine bilgi verdiğini aktardı. Gazeteye konuşan bir yetkili, misillemenin "ABD seçimlerine müdahale algısından kaçınılacak şekilde ayarlanacağını" da söyledi.

Wall Street Journal gazetesi de yine isimsiz bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde Netanyahu'nun bu garantiyi, geçen hafta Joe Biden ile yaptığı telefon görüşmesi sırasında verdiğini söyledi. Konu iki ülke savunma bakanlarının son bir haftada gerçekleştirdikleri telefon görüşmelerinde de ele alındı.

Amerikan basınındaki haberlerin ardından Netanyahu'nun ofisinden, "ABD'nin fikirlerini dinleyeceğiz ancak son kararı kendi ulusal çıkarlarımıza göre vereceğiz" açıklaması geldi.

ABD'de Cumhuriyetçi Parti başkan adayı Donald Trump İsrail'in İran'daki nükleer tesisleri bombalaması gerektiğini savunuyordu. Trump Kuzey Carolina'da yaptığı seçim konuşması sırasında, Biden'ın İran'a saldırı konusundaki tutumunu eleştirerek "asıl vurulması gerekenin" nükleer tesisler olduğunu savunmuştu.

Biden 4 Ekim'de Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, "Hiçbir ABD yönetimi İsrail'e benim kadar yardım etmedi" diyerek Netanyahu'nun bunu göz önünde bulundurmasını istemişti.