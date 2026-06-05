Amerikan devleti dev yapay zeka şirketlerine ortak olacak

Deniz GÜLDAĞ

Konuya yakın kaynaklara göre, bu fikir ilk olarak geçen yıl OpenAI CEO'su Sam Altman tarafından Beyaz Saray yönetimine sunuldu.

Söz konusu planın hayata geçirilmesi halinde, federal hükümet yapay zeka sektörünün hızla büyüyen ekonomik potansiyelinden doğrudan pay alabilecek. Ayrıca, devletin sektörde direkt olarak yatırımcı konumuna gelmesi, düzenleyici kurumların denetliyeceği yapay zeka şirketlerine güveni arttırabilir.

Uzmanlar, böyle bir adımın yapay zeka devriminin ekonomik etkilerine yönelik artan endişeleri azaltabileceğini belirtiyor. Tartışmaların, birçok büyük yapay zeka şirketinin halka arz hazırlıklarını sürdürdüğü bir dönemde gündeme gelmesi de dikkat çekiyor.

Vatandaşlara gelir paylaşımı öneriliyor

Yapay zeka sektöründeki bazı yöneticiler, geliştirdikleri teknolojilerin insanların çalışma ve yaşam biçimlerini köklü şekilde değiştirebileceği konusunda uzun süredir uyarılarda bulunuyor. Yapay zeka teknolojisinin iş gücünde büyük dönüşümlere yol açabileceği belirtilirken, ABD'nin teknoloji merkezi Silikon Vadisi’nde yeni ekonomik düzene uyum sağlamak amacıyla çeşitli öneriler gündeme getiriliyor. Bu öneriler arasında vatandaşlara yapay zeka teknolojilerinin yaratıcağı zenginlikten ortak gelir dağıtımı yapılması ve devlet destekli varlık fonları kurulması gibi fikirler yer alıyor.

Öte yandan Sam Altman'ın çarşamba günü ABD'nin Vermont eyaletinin bağımsız Senatörü Bernie Sanders ile bir araya geldiği bildirildi. Sanders, ülkenin en büyük yapay zeka şirketlerindeki hisselerin yüzde 50'sinin kamu yararına faaliyet gösterecek bir fona aktarılmasını öngören bir yasa tasarısı sunmayı planladığını açıklamıştı.

Konuya ilişkin Beyaz Saray yetkililerinden ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.